Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου προειδοποιεί: «Αυτή είναι η πιο ύπουλη πτυχή της νόσου»

Μια γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αποκαλύπτοντας πως δεν εμφάνισε το πιο κοινό σύμπτωμα της νόσου. Η Laura, η οποία βγήκε νικήτρια από αυτή την περιπέτεια, χρησιμοποίησε το TikTok για να τονίσει ότι τα συμπτώματα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Καρκίνος του παχέος εντέρου: Μια ύπουλη πτυχή της νόσου

«Δεν είχα καθόλου αίμα και όμως διαγνώστηκα με καρκίνο σταδίου 3», εξηγεί η Laura. «Αυτή είναι η πιο ύπουλη πτυχή της νόσου: μπορεί να μην εμφανιστεί κανένα σύμπτωμα, να τα έχετε όλα ή να εκδηλωθούν μόνο μερικά ανεπαίσθητα σημάδια».

Η Laura στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της. Ο καρκίνος εντοπίστηκε τυχαία όταν πήγε να δώσει αίμα και την ενημέρωσαν ότι είχε χαμηλό σίδηρο. «Πρέπει να προσέχετε πολύ. Για παράδειγμα, μπορεί να μην βλέπετε αίμα και να είναι καρκίνος. Ή αντίθετα, να δείτε αίμα και να μην είναι κάτι σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση είναι απαραίτητη».

3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Η ηλικία δεν είναι εμπόδιο : «Δεν είστε ποτέ υπερβολικά νέοι – εγώ ήμουν μόλις 38 ετών», λέει η Laura.

: «Δεν είστε ποτέ υπερβολικά νέοι – εγώ ήμουν μόλις 38 ετών», λέει η Laura. Μην κάνετε υποθέσεις : «Αν δείτε αίμα, μην υποθέσετε ποτέ ότι δεν είναι τίποτα».

: «Αν δείτε αίμα, μην υποθέσετε ποτέ ότι δεν είναι τίποτα». Επισκεφθείτε τον γιατρό σας: Μόνο ένας ειδικός μπορεί να κάνει τη διάγνωση. «Πηγαίνετε στον παθολόγο σας και ζητήστε εξετάσεις. Πάντα».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες άλλων ασθενών

Κάτω από το βίντεο, άλλοι άνθρωποι που πάλεψαν με τον καρκίνο του παχέος εντέρου μοιράστηκαν τις δικές τους ιστορίες, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοούμε τον πόνο:

«Είχα συμπτώματα σκωληκοειδίτιδας. Η αξονική έδειξε ότι ένας όγκος πίεζε τη σκωληκοειδή απόφυση. Είμαι καθαρός εδώ και πέντε χρόνια, αλλά μην αγνοείτε ποτέ τον πόνο στην κοιλιά», έγραψε ένας χρήστης.

«Ο σύζυγός μου δεν είχε κανένα σύμπτωμα μέχρι που το έντερο του έφραξε σχεδόν τελείως και πρήστηκε η κοιλιά του. Έγινε μέσα σε ελάχιστο χρόνο», σημείωσε κάποιος άλλος.

«Για πέντε χρόνια είχα απλώς πρησμένη κοιλιά και μου έλεγαν ότι είναι δυσκοιλιότητα. Τελικά ήταν στο 3ο στάδιο. Κατέρρευσα από τον πόνο και έτσι το εντοπίσαμε», ανέφερε ένας τρίτος χρήστης.

Τα προειδοποιητικά σημάδια της νόσου που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), τα συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αλλαγές στις κενώσεις: Μαλακά κόπρανα, διάρροια ή δυσκοιλιότητα που δεν είναι συνηθισμένη για εσάς.

Συχνότητα: Ανάγκη να πηγαίνετε στην τουαλέτα πιο συχνά ή πιο σπάνια από το κανονικό.

Αίμα στα κόπρανα: Το αίμα μπορεί να φαίνεται έντονο κόκκινο ή σκούρο μαύρο.

Αιμορραγία από τον πρωκτό.

Αίσθημα ατελούς κένωσης: Συχνή αίσθηση ότι πρέπει να πάτε στην τουαλέτα, ακόμη και αν μόλις πήγατε.

Πόνος στην κοιλιά ή εμφάνιση κάποιου εξογκώματος (μάζας) στην περιοχή της κοιλιάς.

Φούσκωμα (τυμπανισμός).

Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Έντονη κόπωση ή δύσπνοια: Αυτά είναι σημάδια αναιμίας, η οποία μπορεί να προκληθεί από τον καρκίνο του εντέρου.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

«Επισκεφθείτε τον προσωπικό σας γιατρό εάν έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα για 3 εβδομάδες ή περισσότερο. Μην ντρέπεστε – οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι συνηθισμένοι να συζητούν για αυτά τα θέματα», τονίζει το NHS.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν:

Τα κόπρανά σας είναι μαύρα ή σκούρα κόκκινα.

Έχετε διάρροια με αίμα.

Καλέστε αμέσως το 166 (ή απευθυνθείτε στα Επείγοντα) εάν: