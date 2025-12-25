Αττική: Σοβαρές ζημιές από τη χθεσινή κακοκαιρία σε πολυκατοικία στον Άλιμο – Ακόμα βγάζουν νερά – Βίντεο

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα την Αττική, με τα νότια προάστια να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος, υπόγεια γεμάτα λάσπες και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια συνθέτουν την εικόνα που άφησε πίσω της η νεροποντή.

Στην περιοχή του Αλίμου, και συγκεκριμένα στην οδό Λυσικράτους, τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν τον δρόμο σε χείμαρρο μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μαντρότοιχος πολυκατοικίας από μπετόν. Η κατάρρευση προκάλεσε ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ, σωληνώσεις και την είσοδο του κτιρίου, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης εισέβαλαν στο εσωτερικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Περίπου 12 ώρες μετά τη νεροποντή, ένοικοι της πολυκατοικίας, σε συνεργασία με συνεργεία του Δήμου, συνέχιζαν τις εργασίες καθαρισμού, προσπαθώντας να απομακρύνουν τις λάσπες και τα φερτά υλικά από την είσοδο, η οποία βρίσκεται σε επίπεδο ημιυπογείου.

«Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα»

Κάτοικος της πολυκατοικίας ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα, δύο και τρεις φορές τον χρόνο. Μας υπόσχονται αντιπλημμυρικά έργα. Ξεκίνησαν ένα έργο, το σταμάτησαν εδώ και περίπου τρία χρόνια». Όπως είπε, η έντονη βροχόπτωση διήρκεσε μόλις πέντε με δέκα λεπτά, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει την καταστροφή.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης της μάντρας, σημειώνοντας ότι «υπήρξε ένας δυνατός θόρυβος και η μάντρα έπεσε πάνω σε κολόνα», ενώ ένοικος του πρώτου ορόφου πανικοβλήθηκε, φοβούμενη περαιτέρω ζημιές στο κτήριο. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε είναι πως λίγα λεπτά πριν την κατάρρευση του μαντρότοιχου είναι πως ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που βρισκόταν έξω από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε ανέβει στον ουρανό του αυτοκινήτου, για να μην τον παρασύρουν τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ύψος του νερού έφτασε έως και 1,60 – 1,70 μέτρα, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση του φαινομένου.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε περισσότερες από 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στα νότια προάστια. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, προκειμένου οι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.