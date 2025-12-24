Κακοκαιρία στην Αττική: Οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του – Χάος στον Άλιμο – Δείτε βίντεο

Ένοικοι πολυκατοικίας θα αναγκαστούν να κάνουν ρεβεγιόν στα λασπόνερα, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και κυρίως τις περιοχές στα νότια προκάλεσε σοβαρές ζημιές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μία πολυκατοικία στον Άλιμο, όπου η είσοδός της κυριολεκτικά διαλύθηκε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, υποχώρησε η πρόσοψη του σπιτιού και μπήκε στο εσωτερικό. Το αξιοσημείωτο είναι πως οι ένοικοι είχαν προνοήσει και είχαν τοποθετήσει ειδική λαμαρίνα για να εμποδίζουν το νερό από τις βροχές να μπαίνει.

Πρόκειται για μία γειτονιά η οποία πλήττεται συχνά από πλημμυρικά φαινόμενα, όμως αυτή τη φορά ήταν καταστροφική η βροχόπτωση.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, όλα έγιναν μέσα σε 10 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε το νερό για να ξεπεράσει το 1,5 μέτρο και να περάσει ακόμα και πάνω από την πρόσοψη και κατάφερε να την γκρεμίσει.

Επίσης, έπεσε ο τοίχος με αποτέλεσμα τα νερά να μπούνε μέσα, ενώ πολλά σκαλοπάτια έσπασαν, ενώ δεν υπάρχει κάγκελο να κρατηθούν οι ένοικοι.

Οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του

Εν τω μεταξύ, ένα αυτοκίνητο βρισκόταν ακριβώς πίσω από την πολυκατοικία όταν τα νερά ορμητικά έμπαιναν στο εσωτερικό της. Ο άνθρωπος φοβήθηκε ότι τα νερά θα παρέσερναν και το αυτοκίνητό του και θα το έφερναν εντός του σπιτιού. Έτσι, ανέβηκε πάνω στο ΙΧ του. Σημειώνεται πως η καμπίνα ήταν γεμάτη νερά.