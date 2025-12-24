Κακοκαιρία στην Αττική: Οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του – Χάος στον Άλιμο – Δείτε βίντεο

  • Η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, κυρίως στα νότια, προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με ένοικους πολυκατοικίας στον Άλιμο να αναγκάζονται να κάνουν ρεβεγιόν στα λασπόνερα.
  • Στον Άλιμο, η είσοδος πολυκατοικίας κυριολεκτικά διαλύθηκε, καθώς η πρόσοψη υποχώρησε και τα νερά ξεπέρασαν το 1,5 μέτρο μέσα σε μόλις 10 λεπτά.
  • Ένας οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του, το οποίο βρισκόταν πίσω από την πολυκατοικία, καθώς η καμπίνα ήταν γεμάτη νερά και φοβήθηκε ότι θα παρασυρθεί.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΛΙΜΟΣ

Ένοικοι πολυκατοικίας θα αναγκαστούν να κάνουν ρεβεγιόν στα λασπόνερα, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και κυρίως τις περιοχές στα νότια προκάλεσε σοβαρές ζημιές.

Προβλήματα στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, διακοπές ρεύματος και πλημμυρισμένοι δρόμοι- Δείτε βίντεο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μία πολυκατοικία στον Άλιμο, όπου η είσοδός της κυριολεκτικά διαλύθηκε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, υποχώρησε η πρόσοψη του σπιτιού και μπήκε στο εσωτερικό. Το αξιοσημείωτο είναι πως οι ένοικοι είχαν προνοήσει και είχαν τοποθετήσει ειδική λαμαρίνα για να εμποδίζουν το νερό από τις βροχές να μπαίνει.

Πρόκειται για μία γειτονιά η οποία πλήττεται συχνά από πλημμυρικά φαινόμενα, όμως αυτή τη φορά ήταν καταστροφική η βροχόπτωση.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, όλα έγιναν μέσα σε 10 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε το νερό για να ξεπεράσει το 1,5 μέτρο και να περάσει ακόμα και πάνω από την πρόσοψη και κατάφερε να την γκρεμίσει.

Επίσης, έπεσε ο τοίχος με αποτέλεσμα τα νερά να μπούνε μέσα, ενώ πολλά σκαλοπάτια έσπασαν, ενώ δεν υπάρχει κάγκελο να κρατηθούν οι ένοικοι.

Οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του

Εν τω μεταξύ, ένα αυτοκίνητο βρισκόταν ακριβώς πίσω από την πολυκατοικία όταν τα νερά ορμητικά έμπαιναν στο εσωτερικό της. Ο άνθρωπος φοβήθηκε ότι τα νερά θα παρέσερναν και το αυτοκίνητό του και θα το έφερναν εντός του σπιτιού. Έτσι, ανέβηκε πάνω στο ΙΧ του. Σημειώνεται πως η καμπίνα ήταν γεμάτη νερά.

21:26 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Μαυροματαίων – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στην οδό Μαυροματαίων το βράδυ της Τετάρτης (24/12). Η ΕΛ.ΑΣ....
20:23 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στα Νέα Στύρα – Βγήκαν σώοι οι 4 επιβάτες, βούτηξε και τους έσωσε λιμενικός

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα έπεσε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, παραμ...
20:23 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρό 7χρονο αγόρι σε τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στη Χαλκιδική, καθώς ένα επτάχρονο...
