Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στα Νέα Στύρα – Βγήκαν σώοι οι 4 επιβάτες, βούτηξε και τους έσωσε λιμενικός

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα έπεσε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, παραμονή Χριστουγέννων στο λιμάνι στα Νέα Στύρα Ευβοίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία, με τη συνδρομή στελέχους του λιμενικού που βρέθηκε στο σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το αυτοκίνητο και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ αναμένεται διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης του ΙΧ.