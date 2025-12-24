Κακοκαιρία: «Βούλιαξε» η Αττική, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν υπόγεια – Πώς θα εξελιχθούν τα έντονα φαινόμενα

Εικόνες χάους καταγράφηκαν από το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) μέχρι και το απόγευμα, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική. Στο επίκεντρο, βρέθηκαν τα νότια προάστια όπου πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγεια, ενώ παράλληλα δέχθηκε η Πυροσβεστική για άντληση υδάτων και σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η λεωφόρος Μεσογείων σε πολλά σημεία, μετατράπηκε σε λίμνη, ενώ από τα Γλυκά Νερά μέχρι και το Κορωπί, σε διάφορα σημεία της λεωφόρου Λαυρίου, πλημμύρισε ο δρόμος.

Παράλληλα, όπως μπορείτε να δείτε σε βίντεο αναγνωστών του enikos.gr, προβλήματα υπήρξαν και στην οδό Πειραιώς, όπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω συσσώρευσης υδάτων, που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση. Η ίδια εικόνα σημειώθηκε και στην Αργυρουπόλεως, όπως και στην Δάφνη.

H Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε πάνω 40 κλήσεις κυρίως στα νότια προάστια, για αντλήσεις υδάτων κυρίως, ενώ μεμονωμένα περιστατικά για οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και ειδοποίησαν μέσω του 112 και του 199 την Πυροσβεστική προκειμένου να τους παρασχεθεί βοήθεια.

Επίσης έχουν καταγραφεί και περιστατικά για υπόγεια που έχουν πλημμυρίσει, για διακοπές ηλεκτροδότησης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν.

Οδηγός ανέβηκε στην οροφή του αυτοκινήτου του – Χάος στον Άλιμο

Mία πολυκατοικία στον Άλιμο, όπου η είσοδός της κυριολεκτικά διαλύθηκε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, υποχώρησε η πρόσοψη του σπιτιού και μπήκε στο εσωτερικό. Το αξιοσημείωτο είναι πως οι ένοικοι είχαν προνοήσει και είχαν τοποθετήσει ειδική λαμαρίνα για να εμποδίζουν το νερό από τις βροχές να μπαίνει.

Πρόκειται για μία γειτονιά η οποία πλήττεται συχνά από πλημμυρικά φαινόμενα, όμως αυτή τη φορά ήταν καταστροφική η βροχόπτωση.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, όλα έγιναν μέσα σε 10 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε το νερό για να ξεπεράσει το 1,5 μέτρο και να περάσει ακόμα και πάνω από την πρόσοψη και κατάφερε να την γκρεμίσει.

Επίσης, έπεσε ο τοίχος με αποτέλεσμα τα νερά να μπούνε μέσα, ενώ πολλά σκαλοπάτια έσπασαν, ενώ δεν υπάρχει κάγκελο να κρατηθούν οι ένοικοι.

Εν τω μεταξύ, ένα αυτοκίνητο βρισκόταν ακριβώς πίσω από την πολυκατοικία όταν τα νερά ορμητικά έμπαιναν στο εσωτερικό της. Ο άνθρωπος φοβήθηκε ότι τα νερά θα παρέσερναν και το αυτοκίνητό του και θα το έφερναν εντός του σπιτιού. Έτσι, ανέβηκε πάνω στο ΙΧ του. Σημειώνεται πως η καμπίνα ήταν γεμάτη νερά.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως αργά το βράδυ, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Αναφορικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν ανήμερα των Χριστουγέννων κυρίως στα βόρεια και στο Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται βελτίωση με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες, οι οποίες στην Αττική θα φτάσουν έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από την Παρασκευή και μετά αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με την επικράτηση ισχυρών βοριάδων έως 7 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, οι οποίες θα διατηρηθούν έως την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, βροχές αναμένονται και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία, την Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 – 8 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία από 8 – 18 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 – 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τη θερμοκρασία από 9 – 14 βαθμούς.

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Νωρίτερα το μεσημέρι η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, δίνοντας περισσότερα στοιχεία για το πού θα βρέχει τις επόμενες μέρες, αλλά και το πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: