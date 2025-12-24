Κέιτ Μίντλετον: Βίντεο την δείχνει να παίζει πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ

Τις φετινές γιορτές το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας φαίνεται ότι θέλησε να φέρει τα μεγαλύτερα παιδιά του πιο κοντά στην δημόσια ζωή. Σε βίντεο η πριγκίπισσα Σάρλοτ φαίνεται να παίζει με την μητέρα της Κέιτ Μίντλετον ένα τραγούδι στο πιάνο.

Το βίντεο με το πριγκιπικό ντουέτο προβλήθηκε στην βρετανική τηλεόραση πριν την προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας. «Σε μια εποχή που η ζωή μπορεί μερικές φορές να φαίνεται κατακερματισμένη ή αβέβαιη, η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη της αλληλοβοήθειας με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα», ακούγεται να λέει η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Πριν από μερικές ημέρες και ο πρωτότοκος γιος της, ο πρίγκιπας Τζορτζ εμφανίστηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθάει αστέγους. Ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοίμασαν τα χριστουγεννιάτικα γεύματα της οργάνωσης.