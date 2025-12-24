Κέιτ Μίντλετον: Βίντεο την δείχνει να παίζει πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ

Σύνοψη από το

  • Σε βίντεο που προβλήθηκε, η πριγκίπισσα Σάρλοτ εμφανίζεται να παίζει πιάνο μαζί με την μητέρα της, Κέιτ Μίντλετον, σε μια προσπάθεια του πριγκιπικού ζεύγους να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην δημόσια ζωή.
  • Παράλληλα, ο πρωτότοκος γιος, πρίγκιπας Τζορτζ, εμφανίστηκε με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε φιλανθρωπική οργάνωση, όπου βοήθησαν στην προετοιμασία χριστουγεννιάτικων γευμάτων για αστέγους.
  • Το βίντεο με το πριγκιπικό ντουέτο προβλήθηκε πριν την Χριστουγεννιάτικη συναυλία, με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να τονίζει πως «…η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη της αλληλοβοήθειας με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα».
Enikos Newsroom

διεθνή

Κέιτ Μίντλετον πριγκίπισσα Σάρλοτ
Πηγή: BBC

Τις φετινές γιορτές το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας φαίνεται ότι θέλησε να φέρει τα μεγαλύτερα παιδιά του πιο κοντά στην δημόσια ζωή. Σε βίντεο η πριγκίπισσα Σάρλοτ φαίνεται να παίζει με την μητέρα της Κέιτ Μίντλετον ένα τραγούδι στο πιάνο.

Το βίντεο με το πριγκιπικό ντουέτο προβλήθηκε στην βρετανική τηλεόραση πριν την προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας. «Σε μια εποχή που η ζωή μπορεί μερικές φορές να φαίνεται κατακερματισμένη ή αβέβαιη, η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη της αλληλοβοήθειας με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα», ακούγεται να λέει η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Πριν από μερικές ημέρες και ο πρωτότοκος γιος της, ο πρίγκιπας Τζορτζ εμφανίστηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθάει αστέγους. Ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοίμασαν τα χριστουγεννιάτικα γεύματα της οργάνωσης.

