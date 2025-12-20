Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μαγείρεψε παρέα με τον πρίγκιπα Τζορτζ για τους αστέγους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Φέτος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βοήθησε στην προετοιμασία των χριστουγεννιάτικων γευμάτων για τους αστέγους, έχοντας στο πλευρό του τον πρίγκιπα Τζορτζ.
  • Η οργάνωση «The Passage» υποστηρίχθηκε και από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την οποία είχε επισκεφθεί το 1993 με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο πρίγκιπας Τζορτζ μάλιστα υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών, όπου υπήρχαν οι υπογραφές του πατέρα του και της γιαγιάς του.
  • Ο Mick Clarke, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, καλωσόρισε τον νεαρό πρίγκιπα και περιέγραψε την επίσκεψη ως «μια στιγμή υπερηφάνειας» για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.
Η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς και οργανώσεις που υποστηρίζει θερμά. Μία από αυτές είναι η οργάνωση «The Passage» για τους αστέγους, την οποία στηρίζει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Φέτος ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου βοήθησε στην προετοιμασία των γευμάτων των Χριστουγέννων για τους αστέγους και στο πλευρό του είχε τον πρίγκιπα Τζορτζ. Η εν λόγω οργάνωση ήταν μία από εκείνες που υποστήριξε η αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα και την είχε επισκεφθεί το 1993 με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Μάλιστα ο πρίγκιπας Τζορτζ υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών όπου υπήρχαν οι υπογραφές του πατέρα του και της γιαγιάς του πριν από 32 χρόνια. Ο νεαρός πρίγκιπας φέρεται να εντυπωσιάστηκε όταν είδε τα ονόματά τους.

Πρίγκιπας Τζορτζ
Πηγή: Kensington Palace

Ο Mick Clarke, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης καλωσόρισε τον 12χρονο πρίγκιπα και περιέγραψε την συγκινητική επίσκεψη ως «μια στιγμή υπερηφάνειας» για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ που είχε την ευκαιρία να πει στον μεγαλύτερο γιο του «αυτή είναι η μαμά μου».

Εξήγησε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε πάει πρώτη φορά στην οργάνωση σε ηλικία 11 ετών με την πρίγκιπα Νταϊάνα. Όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σύστησε τον Mick Clarke του είπε «αυτός είναι ο άνθρωπος για τον οποίο σου μιλούσα».

Ο Clarke ξενάγησε τον νεαρό πρίγκιπα στο κέντρο St Vincent’s στο κέντρο του Λονδίνου, και του μίλησε για την εκστρατεία «No Night Out», η οποία έχει ως στόχο να αποτρέψει οποιονδήποτε από το να περάσει έστω και μία νύχτα στους δρόμους και προσφέρει έγκαιρη υποστήριξη.

«Του είπα: Ξέρεις, ο μπαμπάς σου ασχολείται με το The Passage εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Η γιαγιά σου τον πήγε στο The Passage όταν ήταν περίπου στην ηλικία σου. Και αυτό που θα κάνεις σήμερα είναι να μας βοηθήσεις να προετοιμάσουμε το χριστουγεννιάτικο γεύμα μας, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί είναι για ανθρώπους που ίσως δεν έχουν ένα μέρος που να μπορούν να αποκαλούν σπίτι τους αυτά τα Χριστούγεννα», ανέφερε ο Mick Clarke.

