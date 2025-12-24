Νιγηρία: Έκρηξη σε τζαμί στην πόλη Μαϊντουγκούρι – Τουλάχιστον 7 νεκροί

  • Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τζαμί της πόλης Μαϊντουγκούρι της Νιγηρίας.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί την ώρα της βραδινής προσευχής, με νιγηριανά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση.
  • Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μακελειό, ενώ η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση.
Πηγή: Reuters

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τζαμί της πόλης Μαϊντουγκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί την ώρα της βραδινής προσευχής.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μακελειό.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

