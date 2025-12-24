Ύπνος: Τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σας όταν σταματήσετε να κοιτάτε το κινητό μόλις ξυπνάτε το πρωί

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που ανοίγετε τα μάτια σας το πρωί; Πιθανότατα αρπάζετε το κινητό σας τηλέφωνο και καταλήγετε να σκρολάρετε παρακολουθώντας βίντεο στα social media, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Πριν το καταλάβετε, έχουν περάσει 30 λεπτά και δεν έχετε πλύνει καν τα δόντια σας. Όμως, τι ακριβώς συμβαίνει αν σταματήσετε αυτή τη συνήθεια;

Γιατί δεν πρέπει να κοιτάτε το smartphone μόλις ξυπνήσετε το πρωί

Είναι αυτονόητο ότι είμαστε προσκολλημένοι στα τηλέφωνά μας. Η συσκευή (smartphone) μάς προσφέρει αμέτρητες πληροφορίες, μαζί με μια τόνωση ντοπαμίνης κάθε φορά που αποκτούμε πρόσβαση σε αυτές. Ωστόσο, είτε διαβάζετε ειδήσεις είτε ελέγχετε τα email σας, αυτός δεν είναι ο πιο υγιής τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Ειδικά το πρωί, το κινητό μάς επιτρέπει να «επανενταχθούμε» στον κόσμο, σύμφωνα με τη θεραπεύτρια Francesca Emma. «Για άλλους, είναι απλώς μια συνήθεια που ενισχύεται επειδή απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια και προσφέρει υψηλή επιβράβευση χωρίς καν να χρειάζεται να σκεφτούμε», προσθέτει.

Ειδικοί ψυχικής υγείας αναλύουν τα οφέλη από την αποφυγή του κινητού τηλεφώνου το πρωί και μοιράζονται πρακτικές συμβουλές για να το πετύχετε.

5 οφέλη από την αποφυγή του κινητού κατά το πρωινό ξύπνημα

Η υιοθέτηση μιας πρωινής ρουτίνας χωρίς ηλεκτρονικές οθόνες μπορεί να μεταμορφώσει την ημέρα σας. Μάθετε τι θα συμβεί αν αφήσετε το κινητό στην άκρη για τα πρώτα λεπτά της ημέρας:

Θα ξεκινάτε τη μέρα σας με πρόθεση και έλεγχο

Καλύτερη ρύθμιση συναισθημάτων

Αυξημένη παραγωγικότητα και συγκέντρωση

Μείωση της εξάρτησης από τον ψηφιακό κόσμο

Λιγότερο άγχος και στρες

Θα ξεκινάτε τη μέρα σας με πρόθεση και έλεγχο

Όταν πιάνετε το κινητό μόλις ξυπνάτε, μπαίνετε σε μια αρνητική ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Ivy Ellis. «Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις πληροφορίες που μας δείχνουν οι αλγόριθμοι των social media», εξηγεί. Αντίθετα, η αποχή από την οθόνη σας δίνει τον έλεγχο να αποφασίσετε εσείς πώς θα κυλήσει η μέρα σας.

Η Dr. Katherine Brownlowe, καθηγήτρια ψυχιατρικής, προσθέτει πως ο περιορισμός της χρήσης smartphone το πρωί μας κάνει πιο συνειδητοποιημένους και μειώνει την παρορμητικότητα.

Καλύτερη ρύθμιση συναισθημάτων

Ένα πρωινό χωρίς κινητό σάς δίνει την ευκαιρία να συνδεθείτε με τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Είτε πρόκειται για διαλογισμό, είτε για καταγραφή σκέψεων (journaling) ή απλώς για την απόλαυση του καφέ σας, αυτή η συνήθεια δημιουργεί μια υγιή ισορροπία ανάμεσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για το υπόλοιπο της ημέρας.

Αυξημένη παραγωγικότητα και συγκέντρωση

Οι ειδοποιήσεις και η συνεχής ροή πληροφοριών μάς αποσπούν την προσοχή. Όπως σημειώνει η Ellis, είναι εύκολο να καταλήξετε να σκρολάρετε για μία ώρα, ενώ σκοπεύατε να σηκωθείτε για τρέξιμο. Αποφεύγοντας το κινητό, κερδίζετε χρόνο και παραμένετε προσηλωμένοι στους στόχους σας.

Μείωση της εξάρτησης από τον ψηφιακό κόσμο

Περιορίζοντας τη χρήση του κινητού μόλις ξυπνάτε, θέτετε τον τόνο για όλη την ημέρα. Αυτό βοηθά στη μείωση του εθισμού και της εξάρτησης από τις συσκευές, κρατώντας σας σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο.

Λιγότερο άγχος και στρες

Αν υποφέρετε από άγχος, το κινητό το πρωί μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. «Όταν ξεκινάτε τη μέρα σας με εκκρεμότητες, συγκρίσεις στα social media ή κακές ειδήσεις, το νευρικό σας σύστημα μπαίνει αμέσως σε κατάσταση “μάχης ή φυγής” (fight or flight)», αναφέρει η ειδικός Emma.

Αυτή η πίεση αυξάνει την κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες). Καθυστερώντας τη χρήση του κινητού, το νευρικό σας σύστημα παραμένει ήρεμο για περισσότερη ώρα, με αποτέλεσμα να νιώθετε λιγότερο στρες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πώς να σταματήσετε να κοιτάτε το κινητό σας το πρωί

Αν συνηθίζετε να κάνετε doomscrolling (ατέρμονο σκρολάρισμα σε δυσάρεστες ειδήσεις) αμέσως μόλις κλείσετε το ξυπνητήρι, η ιδέα ενός πρωινού χωρίς κινητό μπορεί να φαντάζει ακατόρθωτη. Ακολουθούν συμβουλές ειδικών για να αλλάξετε αυτή τη συνήθεια και να ανακτήσετε τον χρόνο, την προσοχή και την ηρεμία σας.

Ξεκινήστε με μικρά βήματα

Αντί να προσπαθήσετε να κόψετε απότομα τη χρήση του κινητού, κάντε αλλαγές σταδιακά.

Αν κοιμάστε με το τηλέφωνο δίπλα σας, τοποθετήστε το στην άλλη άκρη του δωματίου.

Σηκωθείτε από το κρεβάτι χωρίς να το αγγίξετε.

Μετά από λίγες μέρες, προσθέστε μια ακόμη συνήθεια (όπως το ντους ή η προετοιμασία του καφέ) πριν το πιάσετε στα χέρια σας.

Αυτή η μέθοδος σταδιακής απεξάρτησης επιτρέπει στις νέες συνήθειες να γίνουν βιώσιμες και μόνιμες.

Ελέγξτε τον «χρόνο επί της οθόνης» (Screen Time)

Αν είστε οπτικός τύπος, δείτε τα στατιστικά χρήσης του κινητού σας. Το να βλέπετε τον ακριβή αριθμό των λεπτών (ή των ωρών) που ξοδεύετε, μπορεί να σας δώσει μια νέα προοπτική και κίνητρο για να μειώσετε τη χρήση. Τα περισσότερα smartphones διαθέτουν ρυθμίσεις που όχι μόνο καταγράφουν τη χρήση, αλλά σας επιτρέπουν να θέσετε και χρονικά όρια σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Χρησιμοποιήστε ένα κλασικό ξυπνητήρι

Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές, ειδικά αν χρησιμοποιείτε το κινητό σας ως ξυπνητήρι. Ένα φυσικό ξυπνητήρι σας επιτρέπει να αφήσετε το τηλέφωνο μακριά από το κρεβάτι ή ακόμα και έξω από το υπνοδωμάτιο. Έτσι, δεν θα υπάρχει η ανάγκη να αγγίξετε τη συσκευή σας με το που θα ξυπνήσετε. Κάντε τη διαδικασία πιο ευχάριστη επιλέγοντας ένα ρολόι που ταιριάζει στο γούστο και τη διακόσμησή σας.