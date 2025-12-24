Σάσα Μπάστα: «Έχασα 13 κιλά σε έναν μήνα» – Τι είπε για το τροχαίο του αδελφού της

  • Η Σάσα Μπάστα μίλησε για την πίστη της στο θεό και τον σοβαρό τραυματισμό του αδελφού της σε τροχαίο. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως «το θαύμα το έχει ζήσει έντονα η οικογένειά μου και τον αδελφό μου τον έχω κοντά μου, σαν να μη συνέβη ποτέ τίποτα».
  • Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι «ήταν πάρα πολύ δύσκολες ημέρες» για εκείνη, καθώς «έχασε μέσα σε ένα μήνα 13 κιλά» και δεν μπορούσε να κοιμηθεί από την αγωνία.
  • Το τροχαίο ατύχημα συνέβη το 2019, όταν ο αδελφός της, Δημήτρης Μπάστας, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανδρών.
Για την πίστη της στο θεό και τον σοβαρό τραυματισμό του αδελφού της σε τροχαίο, μίλησε η Σάσα Μπάστα.

«Μου αρέσει οι άνθρωποι να μοιράζονται την πίστη τους, είτε είναι μπροστά, είτε πίσω από τις κάμερες. Προσωπικά, το θαύμα το έχει ζήσει έντονα η οικογένειά μου και τον αδελφό μου τον έχω κοντά μου, σαν να μη συνέβη ποτέ τίποτα. Όταν γύρισα και το είπα, με σταματούσαν μεγάλες γυναίκες σε ηλικία οι οποίες μου λέγανε: “Μπράβο σου”. Πραγματικά με βοήθησε η πίστη μου εκείνες τις δύσκολες ημέρες», ανέφερε στον Alpha η Σάσα Μπάστα.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολες ημέρες. Έχασα μέσα σε ένα μήνα 13 κιλά. Δεν έτρωγα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ήμουν με ένα κομποσκοίνι και έκανα προσευχές», παραδέχεται.

Το 2019 ο αδελφός της τραγουδίστριας τραυματίστηκε σε τροχαίο από το οποίο ανασύρθηκαν δύο νεκροί άνδρες ηλικίας 55 και 34 ετών.

Ο Δημήτρης Μπάστας έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο άρχισε να χτυπά ανεξέλεγκτο το στηθαίο προτού συγκρουστεί μετωπικά με το διερχόμενο αυτοκίνητο των δύο άτυχων ανδρών, που βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

