Αττική: 3 ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα – Τους απείλησαν με μαχαίρι και τους χτύπησαν, αναζητούνται οι δράστες

Σύνοψη από το

  • Ανήλικοι που είχαν βγει για τα κάλαντα έπεσαν θύματα ληστειών χθες το πρωί, παραμονή των Χριστουγέννων, στην Αττική, καθώς τους επιτέθηκαν και τους πήραν τις εισπράξεις τους.
  • Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Χαϊδάρι, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό, όπου οι δράστες απείλησαν με μαχαίρι, με ξυλοδαρμό ή χτύπησαν τα παιδιά για να τους αρπάξουν τα χρήματα.
  • Οι αστυνομικοί αναζητούν τους ληστές και για τις τρεις περιπτώσεις, καθώς έβαλαν στο στόχαστρο τα ανήλικα παιδιά που είχαν βγει για το χριστουγεννιάτικο έθιμο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

κάλαντα, Χριστούγεννα, τριγωνάκι

Θύματα ληστών έπεσαν το πρωί της Τετάρτης, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήλικοι, οι οποίοι είχαν βγει για τα κάλαντα, καθώς τους επιτέθηκαν και με την απειλή μαχαιριού τους πήραν τις εισπράξεις τους, από το χριστουγεννιάτικο έθιμο και να γίνονται καπνός. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Χαϊδάρι, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό.

Πάτρα: Πήγαιναν για κάλαντα και έφευγαν με… ρούχα και παπούτσια – 4 συλλήψεις ανηλίκων

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας στο Νέο Ψυχικό, 3 άτομα απείλησαν με μαχαίρι, δύο 14χρονα, τους άρπαξαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Νωρίτερα, στην περιοχή του Αμαρουσίου, δύο άγνωστοι με την απειλή του ξυλοδαρμού απείλησαν 3 ανήλικους και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, αφού τους είχαν πάρει όλα τα χρήματα, τα οποία είχαν μαζέψει από τα κάλαντα των Χριστουγέννων, ενώ το τρίτο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου, εκεί όπου λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι δυο δράστες χτύπησαν δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών, τους άρπαξαν όσα χρήματα είχαν συγκεντρώσει από το χριστουγεννιάτικο έθιμο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Φυσικά, οι αστυνομικοί και για τις 3 περιπτώσεις αναζητούν τους ληστές, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο τα ανήλικα παιδιά που είχαν βγει για το χριστουγεννιάτικο έθιμο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Χριστούγεννα: Ψυχολόγος εξηγεί πώς οι γιορτές λειτουργούν συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» του ψυχισμού

Χριστούγεννα 2025: Τι ισχύει για σήμερα και αύριο για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Συνολικά 290 μόνιμες προσλήψεις στην ΟΣΥ: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι αιτήσεις – Ποιες ειδικότητες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:53 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μαγευτικός χορός από εκατοντάδες ψαρόνια σε Φλώρινα και Ροδόπη – Βίντεο

Ένα μοναδικό θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο στον ουρανό της Εργάνης Ροδόπης, όπου εκατοντάδες ψαρ...
12:45 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 46χρονου στη Θέρμη για παράνομη διάθεση βεγγαλικών 

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκλ...
12:29 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ημαθία 

Σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, αίρονται οι προσωρινές κυκλοφορι...
12:14 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 5 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το τελευταίο 24ωρο – Ένας εξ’ αυτών ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό πεζής 

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα