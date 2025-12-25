Αττική: 3 ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα – Τους απείλησαν με μαχαίρι και τους χτύπησαν, αναζητούνται οι δράστες

Θύματα ληστών έπεσαν το πρωί της Τετάρτης, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήλικοι, οι οποίοι είχαν βγει για τα κάλαντα, καθώς τους επιτέθηκαν και με την απειλή μαχαιριού τους πήραν τις εισπράξεις τους, από το χριστουγεννιάτικο έθιμο και να γίνονται καπνός. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Χαϊδάρι, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας στο Νέο Ψυχικό, 3 άτομα απείλησαν με μαχαίρι, δύο 14χρονα, τους άρπαξαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Νωρίτερα, στην περιοχή του Αμαρουσίου, δύο άγνωστοι με την απειλή του ξυλοδαρμού απείλησαν 3 ανήλικους και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, αφού τους είχαν πάρει όλα τα χρήματα, τα οποία είχαν μαζέψει από τα κάλαντα των Χριστουγέννων, ενώ το τρίτο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου, εκεί όπου λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι δυο δράστες χτύπησαν δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών, τους άρπαξαν όσα χρήματα είχαν συγκεντρώσει από το χριστουγεννιάτικο έθιμο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Φυσικά, οι αστυνομικοί και για τις 3 περιπτώσεις αναζητούν τους ληστές, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο τα ανήλικα παιδιά που είχαν βγει για το χριστουγεννιάτικο έθιμο.