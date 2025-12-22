Χριστουγεννιάτικο «θαύμα» στη Φουρνά Ευρυτανίας: Πώς γέμισε ξανά με παιδικά χαμόγελα – «Νιώθω περήφανη» λέει η δασκάλα που «ανέστησε» το ορεινό χωριό

Γεμάτα ζωή και παιδικά χαμόγελα θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα, στο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας, το οποίο κινδύνευε να ερημώσει και να κλείσει το σχολείο λόγω έλλειψης μαθητών. Η πρωτοβουλία μιας δασκάλας και ενός ιερέα, μέσω μιας αγγελίας που έγινε viral το 2024, με σκοπό να μην αφήσουν το σχολείο αλλά και κατ’ επέκταση τον τόπο να «σβήσουν», προσέλκυσε περισσότερες οικογένειες στην περιοχή και «γέννησε» ξανά την ελπίδα. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη αρκετού κόσμου για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως λέει, η εκπαιδευτικός στο enikos.gr, με δικαιολογημένη υπερηφάνεια για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

Της Μαρίας Πασαλίδου

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του Αυγούστου του 2024, όταν η δασκάλα του χωριού Παναγιώτα Διαμαντή και ο πατήρ Κωνσταντίνος, αποφάσισαν με τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων κατοίκων του χωριού να βάλουν αγγελία στα social media, προκειμένου να προσελκύσουν πολύτεκνες οικογένειες στο χωριό. Η προσπάθειά τους, απέδωσε καρπούς.

Αυτή τη στιγμή, όπως τονίζει: «από τα 9 παιδιά, που ήδη υπήρχαν στη Φουρνά, το σύνολο πλέον είναι 27 παιδιά όλων των ηλικιών, καθώς έχουμε 6 νέες οικογένειες. Οι ηλικίες ξεκινούν από ενός έτους και φτάνουν μέχρι την ηλικία των 18. Αυτό είναι σημαντικό γιατί άνοιξε ξανά το νηπιαγωγείο που είχε κλείσει, έχοντας αυτή τη στιγμή 3 μαθητές. Παράλληλα, 5 παιδιά που πλέον κατοικούν στη Φουρνά είναι μικρότερης ηλικίας και τα επόμενα χρόνια θα τροφοδοτήσουν τα σχολεία».

Η κα Διαμαντή, για να υποστηρίξει το έργο που επιτελεί, έχει ήδη δημιουργήσει το νομικό πρόσωπο «Νέα Ζωή στο Χωριό» – ΑΜΚΕ προκειμένου να μπορεί μέσω της εθελοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης να απευθύνεται σε επιχειρήσεις για βοήθεια, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους.

«Είμαι πάρα πολύ περήφανη ως εκπαιδευτικός και ως πολίτης»

Η δασκάλα-πρότυπο, βραβεύτηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου από την Ακαδημία Αθηνών για το εκπαιδευτικό της έργο στη δυσπρόσιτη αυτή περιοχή και περιγράφει ότι νιώθει «πάρα πολύ περήφανη, πρώτα απ’ όλα ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως ευαισθητοποιημένη πολίτης». «Δείχνουμε ότι ένα μικρό σχολείο μπορεί να έχει φωνή και λόγο, μέσω των παιδιών που βρίσκονται εκεί, παρά τα λιγότερα ερεθίσματα που μπορεί να έχουν», επισημαίνει.

«Το δημοτικό σχολείο φέτος θα είχε ένα παιδί, λόγω έλλειψης μαθητών και σε συνδυασμό με το κλείσιμο, τότε, του νηπιαγωγείου, είχε σημάνει η ”αρχή του τέλους”. Αυτή τη στιγμή όλα ανατράπηκαν. Είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα για το χωριό και τον τόπο. Πέραν των ανθρώπων που ήρθαν, άνοιξαν δύο νέα μαγαζιά, το ένα εκ των οποίων είναι από μια από τις οικογένειες αυτές. Προετοιμάζεται και τρίτο. Η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό επίπεδο. Αυτή η δράση επεκτείνεται. Δεν είναι ένα πείραμα το οποίο έγινε σε ένα χωριό, έτυχε και πέτυχε. Είναι ένας σχεδιασμός, τον οποίο κάνουμε και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε και άλλα χωριά», εξηγεί στο enikos.gr.

Στις 9 Ιανουαρίου του 2026 η κα Διαμαντή θα βραβευτεί εκ νέου από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων για την κοινωνική της προσφορά.

«Η δράση πέραν της Φουρνάς, επεκτάθηκε πανελλαδικά, ευεργετώντας και την περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων, με μια οικογένεια που έχει πάει ήδη εκεί και μέσα στον Ιανουάριο θα ανακοινωθεί και τρίτο χωριό στην περιοχή της Βοιωτίας το οποίο θα συμμετάσχει στη δράση και θα πάνε ακόμη 5 οικογένειες. Εμείς αποτελούμε αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις οικογένειες και τα χωριά», υπογραμμίζει.

Δράσεις και δώρα στην Φουρνά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους

Από το χωριό, το οποίο φαίνεται πως κατάφερε να «αναστηθεί», δεν λείπουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για να γεμίσουν τα πρόσωπα όλων των παιδιών με χαμόγελα.

Σύμφωνα με την δασκάλα, «την Πέμπτη είχαμε μια χριστουγεννιάτικη δράση, την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε μια ενημερωτική εκδήλωση και μέσω της «Νέας Ζωής στο Χωριό» θα γίνει και ένα πάρτι το επόμενο διάστημα, όπου θα μοιραστούν κάποια δώρα στις οικογένειες που έχουν παιδιά, για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τις ημέρες των εορτών».

«Το χαμόγελο των παιδιών είναι το σημαντικότερο» τονίζει, λέγοντας συγκινημένη πως «ο Παναγιώτης μας, θα ήταν το τελευταίο παιδί του δημοτικού. Μετά την αποφοίτησή του θα ήταν μόνος του. Ένα παιδί που δεν θα είχε ούτε μια μπάλα να του κλωτσήσει ένας συμμαθητής του».

Οικογένειες θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα

«Υπάρχει μια λίστα αυτή τη στιγμή με 100 οικογένειες που είναι στην αναμονή, προκειμένου να φύγουν από τα αστικά κέντρα, κυρίως από Αθήνα και να μετακομίσουν στην επαρχία. Αυτό, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοιχείο από μόνο του, που και εμείς οι ίδιοι δεν το περιμέναμε», λέει κ. Διαμαντή, συμπληρώνοντας πως η περιφέρεια, δυστυχώς, με την ερημοποίηση και το δημογραφικό πρόβλημα συνεχώς «συρρικνώνεται». «Κλείνουν οι υπηρεσίες της και τα σχολεία της. «Το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να μετοικίσει στην επαρχία είναι πολύ σημαντικό βήμα».

1.000 κλήσεις δέχτηκαν το πρώτο 24ωρο που μπήκε η αγγελία

Όσο για το αν ανέμενε ότι θα είχε τόσο θετικά αποτελέσματα αυτή η πρωτοβουλία, η δασκάλα παραδέχεται: «δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί έχουμε την υποστήριξη του κόσμου. Όλα όσα καταφέρνουμε, βοηθώντας τις οικογένειες αυτές με τα πρώτα τους ενοίκια, τα πρώτα τους έξοδα, μέσω των διασυνδέσεων που κάνουμε με τη συμβουλευτική, τα καταφέρνουμε μέσα από τον κόσμο, καθώς δεν υπάρχει καμία επιχορήγηση κρατική ή ευρωπαϊκή. Είναι καθαρά μια κοινωνική και εθελοντική δράση».

Όταν έβγαλαν την αγγελία, ζητώντας μια οικογένεια στην οποία θα εξασφάλιζαν μια δουλειά και ένα σπίτι, ξαφνικά, όπως αναφέρει, «δεχτήκαμε 1.000 κλήσεις μέσα στο πρώτο 24ωρο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το πιστεύαμε και εμείς.

Ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη στο αστικό κέντρο και ότι ο κόσμος ζει τόσο δύσκολα με το θέμα του ενοικίου, του χρόνου, της εργασίας και της ασφάλειας. Υπάρχει η ανάγκη ο κόσμος να φύγει από τα αστικά κέντρα και να δημιουργήσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής».