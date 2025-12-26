Ροδόπη: Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά στο σπίτι του 7χρονου που έχασε τη ζωή του – Με σοβαρά εγκαύματα ο μικρός αδελφός του και ο πατέρας του

Τραγωδία στο Ρίζωμα Ροδόπης, όπου ένα αγοράκι 7 ετών έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται επίσης το 5χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής 26/12, γύρω στις 6 το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά στο δωμάτιο των παιδιών, όπου κοιμόταν και η μητέρα τους. Σημειώνεται ότι η μονοκατοικία διαθέτει δώδεκα δωμάτια. Σε αυτά ζει το ζευγάρι με τα παιδιά του, και παππούς – γιαγιά.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, καθώς το σπίτι εσωτερικά είναι κατασκευασμένο με ξύλο και πλαστικό. Παρά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών ο 7χρονος δεν τα κατάφερε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πιθανολογείται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ξυλόσομπα, που φέρεται να υπήρχε μέσα στο δωμάτιο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο νοσοκομείο ο 5χρονος και ο πατέρας του

Ο αδελφός του επτάχρονου διακομίστηκε στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα του η οποία είναι σε κατάσταση σοκ.

Ο πατέρας των παιδιών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποιεί κλιμάκιο της πυροσβεστικής.