Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του – Νοσηλεύονται ο 6χρονος αδελφός του και ο πατέρας του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 7χρονος, έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στο Ρίζωμα Ροδόπης, για την κατάσβεση της οποίας επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Ένας ανήλικος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται ο αδελφός του, 6 ετών, και ο πατέρας του.

 

