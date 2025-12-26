Τροχαίο δυστύχημα στην Πατρών-Πύργου: 16χρονος ο νεκρός από την μετωπική σύγκρουση οχημάτων – Ένας 17χρονος ανάμεσα στους τραυματίες 

Νέες πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 25 Δεκεμβρίου βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε, όταν 2 οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα, με απολογισμό 4 τραυματίες και έναν νεκρό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του temπο24 ο νεκρός είναι ένας 16χρονος Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο θλιβερό συμβάν. Οι 4 τραυματίες (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) νοσηλεύονται στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας”, ενώ ανάμεσά τους είναι και ένας 17χρονος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.