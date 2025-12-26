Τραγωδία στην Πατρών-Πύργου: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από σφοδρό τροχαίο στο Λάππα

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες.\n- Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, με τους οδηγούς των δύο οχημάτων και τον συνοδηγό του δεύτερου να κρίνονται σε σοβαρή κατάσταση. Όλοι διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.\n- Στο σημείο υπήρξε ένταση και σημειώθηκαν μικροεπεισόδια, καθώς συγγενείς των τραυματιών επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς. Χρειάστηκε η παρέμβαση της ΟΠΚΕ για την αποκατάσταση της τάξης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΧΑΪΑ

Τραγωδία το βράδυ των Χριστουγέννων έπειτα από σοβαρό τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα.

Νεκρός διανομέας σε τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ένα από τα πέντε άτομα που τραυματίστηκαν υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ακόμη δύο δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα.

 

@patrisnews Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του patrisnews.com, ένα από τα πέντε άτομα που τραυματίστηκαν υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ακόμη δύο δίνουν μάχη για τη ζωή τους. #troxaio #patronpyrgou #patrisnews ♬ πρωτότυπος ήχος – Εφημερίδα Πατρίς – Patrisnews

Ο οδηγός του ενός οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η συνοδηγός του, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Βαριά τραυματισμένοι είναι ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου καθώς και ο συνοδηγός του. Και οι δύο διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Άλλο ένα άτομο φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο του τροχαίου επικράτησαν σκηνές χάους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης σημειώθηκαν μικροεπεισόδια, καθώς συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Για την εκτόνωση της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της ΟΠΚΕ.

Η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου διεκόπη προσωρινά, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που βύθισε στο πένθος την περιοχή ανήμερα των Χριστουγέννων.

Τροχαίο, Πατρών Πύργου Τροχαίο, Πατρών Πύργου Τροχαίο, Πατρών Πύργου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:52 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Μεγάλη καθυστέρηση στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω βλάβης

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολ...
23:14 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής από 57χρονο ανήμερα των Χριστουγέννων – Τα όργανά του προσφέρθηκαν για μεταμόσχευση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστ...
22:32 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τους δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας εξετάζουν οι Αρχές – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Βίντεο που απεικονίζονται οι δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θ...
22:16 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κορινθία: Στα λευκά «ντύθηκε» ο Φενεός, έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Δείτε εντυπωσιακά βίντεο

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στον Φενεό Κορινθίας, ντύνοντας στα λευκά τα ορεινά κ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα