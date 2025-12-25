Νεκρός διανομέας σε τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στο ύψος του Χαλανδρίου, όπου ένας διανομέας έχασε την ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε στις 19:10, όταν ο διανομέας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να προσφέρουν στον διανομέα τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο και διαπίστωσε ότι ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγ. Παρασκευής.