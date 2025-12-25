Κακοκαιρία – Αττική: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Αγίου Δημητρίου

  • Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Αγίου Δημητρίου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου.
  • Η απόφαση ισχύει για τρεις (3) μήνες, έως τις 24 Μαρτίου 2026, και προβλέπει την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις.
  • Ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης τόνισε ότι η κήρυξη αποτελεί «μια κρίσιμη εξέλιξη που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατες διαδικασίες σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία – Αττική: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Αγίου Δημητρίου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Π. Παπαευσταθίου, ο δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σήμερα (25/12) σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου.

Η απόφαση με (Αρ. Πρωτ. Α5387) προβλέπει την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 24 Μαρτίου 2026.

Για την ταχεία δρομολόγηση της απόφασης προηγήθηκε στενή συνεργασία και επικοινωνία του Δημάρχου κ. Μαμαλάκη με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και το Διευθυντή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Δημήτρη Αλεξανδρή. Παράλληλα, μικτό κλιμάκιο του Δήμου και της Περιφέρειας πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που επλήγησαν.

Με αφορμή την αποδοχή του αιτήματος ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε: «Η επίσημη κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατες διαδικασίες σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας.

