Μέγκαν Μαρκλ: Με πιτζάμες και Scrabble θα περάσει την ημέρα των Χριστουγέννων

Μέγκαν Μαρκλ
Πηγή: Netflix

Αποκάλυψε το πώς θα περάσει την ημέρα των Χριστουγέννων η Μέγκαν Μαρκλ σε ένα ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας της «As Ever».

Η δούκισσα του Σάσσεξ ανέφερε ότι η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι θέλουν να διατηρούν την μαγεία των Χριστουγέννων για τα δύο παιδιά τους, τον 6χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 4χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Όπως εξήγησε σχεδίαζε να περάσει όλη την ημέρα αγκαλιά με την οικογένεια της και να παίζει μαζί τους επιτραπέζια στην πολυτελή έπαυλη τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

«Σκοπεύω να περάσω τη μέρα αγκαλιά με την οικογένειά μου – ίσως με πιτζάμες όλη μέρα, παίζοντας Scrabble ή Sequence (ή Candyland για τα παιδιά), με μουσική να παίζει, κεριά να τρεμοπαίζουν, σκύλους να ροχαλίζουν, ατελείωτο τσιμπολόγημα, γέλια, αστεία, βαθιές αναπνοές (ξέρετε ποιες εννοώ), διασκέδαση και αναμνήσεις», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ.

«Ελπίζω ότι, είτε είστε άνετα ντυμένοι με τις πιτζάμες σας όπως εμείς, είτε ντυμένοι με τα καλά σας, είτε βρίσκεστε σε μια μεγάλη συγκέντρωση, με τον σύντροφό σας, τα παιδιά σας ή μόνοι σας – όπου και αν βρίσκεστε σήμερα διαβάζοντας αυτό το σημείωμα – να ξέρετε ότι σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και όλες τις ευλογίες που τα συνοδεύουν», κατέληξε η δούκισσα του Σάσσεξ.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

