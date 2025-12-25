Τζο Μπάιντεν: Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με την οικογένειά του – Γιατί τον τρολάρουν

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα.

«Σας εύχομαι μια ειρηνική και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων γεμάτη αγάπη» έγραψε στην ανάρτηση ο πρώην πρόεδρος. Ωστόσο στο κέντρο της φωτογραφίας είναι ο γιος του Χάντερ Μπάινεν και οι εγγονές του.

Μπροστά του στέκεται η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν με αποτέλεσμα οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ψάχνουν τον Τζο Μπάιντεν στην φωτογραφία

«Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, πρωταθλητή», έγραψε ένας χρήστης του X. «Πού είναι ο Τζο;», έγραψε ένας άλλος.

