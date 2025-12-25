Θεσσαλονίκη: Απατεώνες πήραν λίρες και κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ από 70χρονη – Πώς την εξαπάτησαν

Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι οι οποίοι εξαπάτησαν 70χρονη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την 70χρονη, μέλος της συμμορίας το πρωί της Τρίτης, παραμονή των Χριστουγέννων, της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας ό, τι κοσμήματα, λίρες και χρήματα έχει ώστε να μην καταστραφούν από αυτήν.

Η γυναίκα έπεσε στην παγίδα του κακοποιού και έβγαλε τα χρήματα, τα κοσμήματά της και τις εκατοντάδες χρυσές λίρες σε νάιλον σακούλες και τις άφησε στην εξώπορτα της οικίας της, όπως της υπέδειξε ο απατεώνας. Τότε άλλο μέλος της συμμορίας πήρε τις σακούλες και έφυγε πεζός.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την αστυνομία και όπως κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Πυλαίας – Χορτιάτη, στις σακούλες είχε τοποθετήσει 453 χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κλιμάκια της ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατάφεραν και ταυτοποίησαν τους δράστες και σήμερα πέρασαν χειροπέδες σε τρία από τα τέσσερα μέλη της σπείρας. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους, οι λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματα της 70χρονη γυναίκας.