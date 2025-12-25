Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε με πανετόνε στο εορταστικό τραπέζι

Σύνοψη από το

  • Τραγωδία στην Ιταλία: Ένας 47χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στο Σέτιμο Τορινέζε, στην επαρχία του Τορίνο, καθώς πνίγηκε με ένα κομμάτι πανετόνε λίγο πριν από το γεύμα της παραμονής των Χριστουγέννων.
  • Η μπουκιά πανετόνε προκάλεσε πλήρη απόφραξη των αναπνευστικών οδών, με τους παρόντες συγγενείς να αντιλαμβάνονται αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.
  • Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των συγγενών και τις καρδιοαναπνευστικές μαλάξεις που έγιναν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο 47χρονος δεν τα κατάφερε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

πανετόνε
Photo: Freepik

Τραγωδία στην Ιταλία. Στο Σέτιμο Τορινέζε, στην επαρχία του Τορίνο, λίγο πριν από το γεύμα της παραμονής των Χριστουγέννων με συγγενείς του, ένας άνδρας 47 ετών έχασε τη ζωή του καθώς έφαγε ένα κομμάτι πανετόνε και πνίγηκε.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σπίτι, κατόπιν κλήσης συγγενών, αλλά ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το χριστουγεννιάτικο γεύμα πλησίαζε στο τέλος του όταν ο άνδρας, έφαγε μια μπουκιά πανετόνε, η οποία προκάλεσε πλήρη απόφραξη των αναπνευστικών οδών.

Οι συγγενείς που ήταν παρόντες αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάλεσαν το 112 και προσπάθησαν απεγνωσμένα να τον βοηθήσουν, επιχειρώντας να απελευθερώσουν τις αεροφόρους οδούς μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Παρά τις καρδιοαναπνευστικές μαλάξεις που έγιναν μέσα στο διαμέρισμα, ο 47χρονος δεν τα κατάφερε.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης οι καραμπινιέροι της δύναμης του Σέτιμο Τορινέζε και ιατροδικαστής για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι ερευνητές απέκλεισαν την εμπλοκή άλλου προσώπου στον θάνατο του 47χρονου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Χριστούγεννα στο Πάπιγκο: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πληρότητες σε τουριστικά καταλύματα

IRIS: Έρχεται νέα μηνιαία λοταρία των 1.000 ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:01 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Προκαλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Η προσέγγιση της Ελλάδας ευθύνεται για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σε μία εξαιρετικά προκλητική δήλωση για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκ...
21:39 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Είδε ξαφνικά το στήθος του να μεγαλώνει σε ηλικία 76 ετών – Διαπιστώθηκε ότι η αιτία ήταν το φάρμακο που έπαιρνε για την καρδιά του

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν απροσδόκητες παρενέργειες. Ένας άνδρας το έμαθε αυτό με...
21:16 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μόσχα: Χαροπαλεύει 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο – Το έφτιαξε γνωστός σεφ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας άνδρας 38 ετών, αφού το στομάχι του «διαλύθηκε» όταν ήπιε κοκτέ...
20:30 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σουηδία: Άγρια δολοφονία 55χρονης με μπαλτά – Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη οι αστυνομικοί

Σουηδοί αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, ενώ βρήκαν νεκρή μία γυναίκα μέσα σε ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα