Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε με πανετόνε στο εορταστικό τραπέζι

Τραγωδία στην Ιταλία. Στο Σέτιμο Τορινέζε, στην επαρχία του Τορίνο, λίγο πριν από το γεύμα της παραμονής των Χριστουγέννων με συγγενείς του, ένας άνδρας 47 ετών έχασε τη ζωή του καθώς έφαγε ένα κομμάτι πανετόνε και πνίγηκε.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σπίτι, κατόπιν κλήσης συγγενών, αλλά ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το χριστουγεννιάτικο γεύμα πλησίαζε στο τέλος του όταν ο άνδρας, έφαγε μια μπουκιά πανετόνε, η οποία προκάλεσε πλήρη απόφραξη των αναπνευστικών οδών.

Οι συγγενείς που ήταν παρόντες αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάλεσαν το 112 και προσπάθησαν απεγνωσμένα να τον βοηθήσουν, επιχειρώντας να απελευθερώσουν τις αεροφόρους οδούς μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Παρά τις καρδιοαναπνευστικές μαλάξεις που έγιναν μέσα στο διαμέρισμα, ο 47χρονος δεν τα κατάφερε.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης οι καραμπινιέροι της δύναμης του Σέτιμο Τορινέζε και ιατροδικαστής για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι ερευνητές απέκλεισαν την εμπλοκή άλλου προσώπου στον θάνατο του 47χρονου.