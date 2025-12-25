Είδε ξαφνικά το στήθος του να μεγαλώνει σε ηλικία 76 ετών – Διαπιστώθηκε ότι η αιτία ήταν το φάρμακο που έπαιρνε για την καρδιά του

  • Ένας 76χρονος άνδρας είδε ξαφνικά το στήθος του να μεγαλώνει, με την αιτία να αποδίδεται στη σπιρονολακτόνη, ένα φάρμακο που λάμβανε για την καρδιά του. Η κατάσταση αυτή, γνωστή ως γυναικομαστία, εμφανίζεται όταν υπάρχει ορμονική ανισορροπία λόγω ορισμένων φαρμάκων.
  • Η σπιρονολακτόνη, ένα από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα στις ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει διόγκωση του στήθους σε άνδρες, καθώς μειώνει την παραγωγή ανδρικών ορμονών. Ένα αναφερόμενο 10% των ανδρών που λαμβάνουν το φάρμακο παρατηρεί ανάπτυξη του μαστού.
  • Οι χειρουργικές επεμβάσεις για γυναικομαστία αυξάνονται, αποτελώντας πλέον την πιο δημοφιλή αισθητική επέμβαση στους άνδρες στις ΗΠΑ. Το 2024 καταγράφηκαν 26.430 επεμβάσεις ανδρικής μείωσης στήθους, σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2019.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
New England Journal of Medicine

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν απροσδόκητες παρενέργειες. Ένας άνδρας το έμαθε αυτό με τον πιο άμεσο τρόπο, όταν μετά τη λήψη φαρμάκου για καρδιακή ανεπάρκεια εμφάνισε κάτι απρόσμενο, δηλαδή διόγκωση του στήθους του.

Η κατάσταση αυτή, γνωστή ως γυναικομαστία, εμφανίζεται όταν υπάρχει ορμονική ανισορροπία λόγω ορισμένων φαρμάκων ή της εφηβείας. Αφού παρουσίασε ευαισθησία και πρήξιμο στον ιστό του στήθους για οκτώ μήνες, διαπιστώθηκε ότι η αιτία της διάγνωσης του 76χρονου ήταν ένα φάρμακο που λάμβανε εδώ και αρκετά χρόνια: η σπιρονολακτόνη.

Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι ένα από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 12 εκατομμύρια συνταγές συνολικά. Παρότι έχει εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς και για ορμονικές διαταραχές στους άνδρες, συνοδεύεται και από κινδύνους, σύμφωνα με την NY Post.

Οι παρενέργειες του φαρμάκου στους άνδρες

Πολλές από τις παρενέργειες είναι συνηθισμένες, όπως η αφυδάτωση, η ζάλη, ο πονοκέφαλος ή η κόπωση. Άλλες όμως, όπως η ευαισθησία στο στήθος ή η αυξημένη ανάπτυξη του ιστού του μαστού, μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένουν οι άνδρες όταν λαμβάνουν το φάρμακο. Παρόλα αυτά, αυτές οι πιο σπάνιες παρενέργειες δεν είναι ασυνήθιστες, με ένα αναφερόμενο 10% των ανδρών να παρατηρεί ανάπτυξη του μαστού.

Αυτό συμβαίνει επειδή το φάρμακο μειώνει την παραγωγή ανδρικών ορμονών, όπως η τεστοστερόνη — γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την τριχοφυΐα στις γυναίκες, αλλά να οδηγήσει σε διόγκωση του στήθους στους άνδρες.

Και τουλάχιστον οι μισοί άνδρες θα εμφανίσουν διόγκωση του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάσταση μπορεί να υποχωρήσει από μόνη της. Όταν όμως προκαλείται από φαρμακευτική αγωγή, η καλύτερη λύση για τη μείωση της ανάπτυξης του μαστού είναι η αλλαγή της δοσολογίας ή η διακοπή του φαρμάκου και η αντικατάστασή του με άλλο.

Αυξάνοντα οι χειρουργικές επεμβάσεις για γυναικομαστία

Την ίδια στιγμή, άνδρες που αντιμετωπίζουν γυναικομαστία όχι λόγω φαρμάκων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε χειρουργική επέμβαση μείωσης στήθους.

«Από το 2020 έχω σίγουρα παρατηρήσει απότομη αύξηση στους άνδρες που ζητούν συμβουλευτική και προχωρούν σε χειρουργική επέμβαση για γυναικομαστία», είχε δηλώσει παλαιότερα στη New York Post η δρ. Κλαούντια Κιμ, επικεφαλής ιατρική διευθύντρια και βασική πλαστική χειρουργός στο New Look New Life στο Μανχάταν.

Πλέον, πρόκειται για τη δημοφιλέστερη αισθητική επέμβαση στους άνδρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικών Χειρουργών. Ο οργανισμός ανέφερε ότι το 2024 πραγματοποιήθηκαν 26.430 επεμβάσεις ανδρικής μείωσης στήθους, έναντι 20.955 το 2019.

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει λιποαναρρόφηση (για την περίσσεια λίπους) ή τομή (για την αφαίρεση της περίσσειας αδενικού ιστού). Πολλοί άνδρες έχουν και τα δύο, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται τόσο λιποαναρρόφηση όσο και εκτομή.

Ωστόσο, η σπιρονολακτόνη εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία θεραπεία για την αρτηριακή πίεση των ανδρών.

22:01 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

