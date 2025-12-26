Axios: Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Κυριακή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος επικαλείται πληροφορία ουκρανού αξιωματούχου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον. «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.