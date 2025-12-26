Προσπάθησε να μπει στο μετρό χωρίς εισιτήριο και παγιδεύτηκε στο τουρνικέ – Προσοχή σκληρό βίντεο

  • Μια επιβάτης παγιδεύτηκε σε πύλη τουρνικέ της MTA σε σταθμό του μετρό στο Μανχάταν, αφού οι πόρτες έσφιξαν γύρω από τον λαιμό της, ενώ φαίνεται ότι προσπαθούσε να ταξιδέψει χωρίς εισιτήριο.
  • Οι τεχνικοί υποψιάζονται ότι η γυναίκα προσπαθούσε να περάσει κρυφά από την πύλη εισιτηρίων πίσω από έναν άλλο επιβάτη όταν οι πόρτες έκλεισαν απότομα.
  • Η MTA δήλωσε ότι το βίντεο προέρχεται από τις πρώτες ώρες ενός πιλοτικού προγράμματος για νέες πύλες εισιτηρίων, τις οποίες παρακολουθεί για τη λειτουργία τους σε επιλεγμένους σταθμούς.
Μια επιβάτης παγιδεύτηκε σε πύλη τουρνικέ της MTA σε σταθμό του μετρό στο Μανχάταν στις ΗΠΑ, καθώς οι πόρτες έσφιξαν γύρω από τον λαιμό της, ενώ φαίνεται να προσπαθούσε να ταξιδέψει χωρίς εισιτήριο, σύμφωνα με ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μια γυναίκα ντυμένη με μαύρο μακρύ παλτό βιαζόταν υπερβολικά για να προλάβει το τρένο στο σταθμό Broadway/Lafayette. Ένας εργαζόμενος της MTA από την άλλη πλευρά της πύλης προσπαθούσε να ανοίξει ξανά τις πόρτες, ενώ παραπατούσε αβοήθητη, σύμφωνα με το βίντεο που αρχικά δημοσίευσε ένας άνδρας ονόματι Juan Manuel.

Οι τεχνικοί δήλωσαν στην εφημερίδα The Post ότι υποψιάζονται ότι η γυναίκα προσπαθούσε να περάσει κρυφά από την πύλη εισιτηρίων πίσω από έναν άλλο επιβάτη όταν οι πόρτες έκλεισαν απότομα.

Ένας εργαζόμενος της MTA εξήγησε: «Αυτό συμβαίνει όταν δύο άτομα προσπαθούν να περάσουν μαζί την πόρτα. Ο αισθητήρας το ανιχνεύει και κλείνει την πόρτα στο δεύτερο άτομο». Ένας τεχνικός σε σταθμό του Bronx είπε στην εφημερίδα ότι το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες μέρες. Εξήγησε ότι ο μόνος τρόπος να απελευθερωθεί κάποιος είναι να απενεργοποιηθεί η αυτοματοποιημένη λειτουργία της πόρτας και να ανοιχτεί χειροκίνητα, ενώ σημείωσε ότι η MTA συνεχίζει να δοκιμάζει τις νέες πύλες και τις έχει εγκαταστήσει σε επιλεγμένους σταθμούς.

Η NYPD δήλωσε ότι δεν έχει κανένα καταγεγραμμένο περιστατικό.

«Αυτό το βίντεο είναι από τις πρώτες ώρες της πιλοτικής λειτουργίας και είχε ήδη βγει στις ειδήσεις, όταν απαντήσαμε στους δημοσιογράφους την προηγούμενη εβδομάδα. Ο εξοπλισμός παρακολουθείται και, στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας, παρακολουθούμε πώς λειτουργούν οι πύλες εισιτηρίων», δήλωσε η MTA στο The Post την Πέμπτη το βράδυ.

Παρόμοιες αυτόματες πόρτες χρησιμοποιούνται σε σταθμούς τρένων στη Βοστόνη — με περιορισμένη επιτυχία. Οι σειρήνες ηχούν όταν οι αισθητήρες ανιχνεύουν δύο άτομα που περνούν μαζί, αλλά σπάνια κλείνουν εγκαίρως για να πιάσουν τον τελευταίο επιβάτη.

Η MTA έχει εγκαταστήσει δεκάδες νέα μέτρα για να αποθαρρύνει την αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των νέων πυλών και των έντονων «πτερυγίων» στα παλιά τουρνικέ.

Τα «πτερύγια» και τα «μανίκια», που θα κοστίσουν πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια για εγκατάσταση σε κάθε έναν από τους 472 σταθμούς του μετρό της πόλης, έχουν ελάχιστα καταφέρει να αποτρέψουν τους επιβάτες από το να αποφύγουν την πληρωμή του συνεχώς αυξανόμενου κόστους εισιτηρίου. Μερικοί επιβάτες χρησιμοποιούν ακόμα τα «πτερύγια» σαν σκαλοπάτια για να δώσουν στον εαυτό τους μια επιπλέον ώθηση.

12:59 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

12:52 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

12:35 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

11:51 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

