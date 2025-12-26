Άρης Μουγκοπέτρος: Στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – «Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου»

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο γνωστός καλλιτέχνης Άρης Μουγκοπέτρος. Σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ, στη σύζυγό του δόθηκε panic button από τις Αρχές.

Όπως αποκάλυψε πρώτο το enikos.gr, συνελήφθη και κρατείται έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε διάσταση, με τον ίδιο να μεταβαίνει στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, ωστόσο είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», είπε ο ίδιος στο MEGA.

«Πατέρας κρατείται από τις Αρχές, χριστουγεννιάτικα»

«Πατέρας κρατείται από τις Αρχές, χριστουγεννιάτικα, και στερείται τα παιδιά του χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απειλής. Η κίνηση της συζύγου του είναι προσχηματική» ανέφερε στο enikos.gr ο δικηγόρος του μουσικού, κ. Δημοσθένης Πέππας.

Η γυναίκα του, του απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, ο οποίος είχε αναλάβει το ατύχημα του μουσικού, για την υπόθεση με την κροτίδα. Ο ίδιος, παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγο του Άρη Μουγκοπέτρου.

H ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Παπαναστασίου

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμοί και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτούργημα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κ. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους».