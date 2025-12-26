Το κάστρο που «έκρυβε» 2.000 χρόνια ιστορίας – Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν νομίσματα και αιχμές βελών από την ελληνιστική, ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή

Συναρπαστικές αρχαιολογικές ανασκαφές ξεκίνησαν στο Κάστρο Ραμπάτ στο Μαρντίν της νοτιοανατολικής Τουρκίας, φέρνοντας στο φως ιστορικά κατάλοιπα που χρονολογούνται πριν από περίπου 2.000 χρόνια, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων και μελετητών.

Το αρχαίο οχυρό βρίσκεται στο χωριό Χισαρλάλτι της επαρχίας Ντερίκ , εκτείνεται σε μια έκταση 55 στρεμμάτων και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 955 μέτρων.

Πιστεύεται ότι το κάστρο χτίστηκε κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή Περίοδο για την προστασία των εμπορικών καραβανιών και την άμυνα της περιοχής έναντι των επιδρομών των Σασσανιδών (Περσική αυτοκρατορία).

Με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, την ανασκαφή διευθύνει ο Διευθυντής του Μουσείου του Μαρντίν, Idris Akgul, μαζί με τους αρχαιολόγους Mehmet San και Erkan Guzel.

Λόγω της έλλειψης πρόσβασης για οχήματα, η ομάδα είναι αναγκασμένη να πεζοπορεί περίπου μιάμιση ώρα για να φτάσει στον αρχαιολογικό χώρο.

Μόλις φτάσουν στο σημείο, εργάζονται προσεκτικά γύρω από τους πύργους παρατήρησης του κάστρου, τις οχυρώσεις, τις εκκλησίες, τους βωμούς, τους λαξευτούς τάφους, τις οικιστικές δομές και τα κανάλια νερού. «Πρόκειται για έναν από τους καλύτερα διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους μετά την αρχαία πόλη της Δάρας», δήλωσε ο Akgul.

Τα ιστορικά στρώματα που κρύβονταν κάτω απ’ το οχυρό

«Ξεκινήσαμε τις εργασίες φέτος με την πρώτη ανασκαφική τομή σε μια αρχιτεκτονική δομή που πιστεύεται ότι είναι παρεκκλήσι». Ο Akgul ανέφερε ότι η παλαιότερη τεκμηρίωση της τοποθεσίας έγινε από ταξιδιώτες και ερευνητές το 1866. «Τα αρχεία τους επιβεβαίωσαν ότι οι εκκλησίες, οι δεξαμενές και άλλα χαρακτηριστικά ήταν καλά διατηρημένα», πρόσθεσε.

«Ταυτοποιήσαμε θραύσματα κεραμικής από την Ελληνιστική, τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή περίοδο, καθώς και την περίοδο των Αρτουκιδών». Η Εποχή των Αρτουκιδών (11ος-14ος αιώνας) είναι μια δυναστεία που ίδρυσε κράτη στη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία, όπως το Δουκάτο του Μαρντίν.

Η δυναστεία αυτή ξεχώρισε για την πολιτική της ικανότητα, παίζοντας κρίσιμο ρόλο στις αντιπαραθέσεις μεταξύ των Σελτζούκων, Βυζαντίου και Μογγόλων. Αν και η πολιτική της στάση ήταν συχνά ασταθής, οι Αρτουκίδες ήταν γνωστοί για τις στρατηγικές συμμαχίες και τις σχέσεις με γείτονες.

Παράλληλα, διακρίθηκαν για την αρχιτεκτονική τους, δημιουργώντας όμορφα τεμένη, χαμάμ και μνημεία που συνδύαζαν ισλαμικές και τοπικές επιρροές, αφήνοντας σημαντική πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή.

«Αυτό μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα ότι το κάστρο βρισκόταν σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των εποχών», δήλωσε ο Akgul. «Ανακαλύψαμε επίσης αιχμές βελών και νομίσματα, τα οποία είναι σημαντικά για την ιστορική τεκμηρίωση».

Εκκλησίες, παρεκκλήσια, δεξαμενές, σπίτια

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει τις ανασκαφές στην μεγαλύτερη εκκλησία, γνωστή στην περιοχή ως Εκκλησία Ραμπάτ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε ένα μικρότερο παρεκκλήσι λαξευμένο στον βράχο. Τοποθετημένο σε στρατηγικό σημείο με θέα στην πεδιάδα της Μεσοποταμίας, το κάστρο πιθανότατα φρουρούσε την περιοχή ανάμεσα στο σημερινό Ντιγιαρμπακίρ και την επαρχία Βιρανσεχίρ της Σανλιούρφα.

«Το δυτικό τμήμα του φρουρίου διαθέτει μεγάλα αμυντικά τείχη και τάφρους, ενώ η άνω πόλη περιλαμβάνει εκκλησίες, παρεκκλήσια, δεξαμενές και κατοικίες», δήλωσε ο Akgul. «Δεδομένης της θέσης του πάνω σε μια αρχαία διαδρομή, το κάστρο εξυπηρετούσε τόσο αμυντικούς όσο και εμπορικούς σκοπούς».

Η ανασκαφική ομάδα ελπίζει να αναστηλώσει και να αναδείξει τις καλά διατηρημένες δομές, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα πολιτιστική τουριστική διαδρομή στην περιοχή.

Ο Akgul πρόσθεσε ότι στοχεύουν στην επέκταση των ανασκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου «Κληρονομιά για το Μέλλον»

«Καθώς οι εργασίες προχωρούν, θα ρίχνουμε φως στο παρελθόν της περιοχής», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ντόπιος Rohan Ates, ο οποίος είναι επίσης μέλος της ομάδας ανασκαφής, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τα ευρήματα. «Ξεκινάμε το ταξίδι μας το πρωί, περπατώντας μιάμισι ώρα για να φτάσουμε στο κάστρο», δήλωσε.

«Έχει ιστορία περίπου 2.000 ετών. Θέλουμε να ανοίξει για τον τουρισμό, ώστε να μπορεί όλος ο κόσμος να το δει», είπε. «Είμαι βέβαιος ότι ακόμη πιο όμορφα κτίσματα θα έρθουν στο φως καθώς η ανασκαφή συνεχίζεται».

«Οι παλαιότεροι μιλούσαν για αυτό το μέρος, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι η ιστορία του ξεκινά από πολύ παλιά», πρόσθεσε. «Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος του έργου. Ελπίζω ότι θα γίνει ένα “λαμπρό αστέρι” για την περιοχή».