Μαρκ Ρούτε: Πλήρης στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης από τις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το ΝΑΤΟ και θα παραμείνουν στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο η ΕΕ να καταστεί πλήρως ανεξάρτητη σε θέματα άμυνας.
  • Ο κ. Ρούτε σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από την Ευρώπη να δαπανήσει περισσότερα κονδύλια για την άμυνα, ενώ παρέπεμψε στις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Χάγης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035.
  • Ο Μάνφρεντ Βέμπερ υποστηρίζει σταθερά την ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ρούτε να επισημαίνει ότι τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύουν μόνο το ¼ της συνολικής οικονομικής δύναμης της Συμμαχίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρκ Ρούτε

Για τη συνέχιση της κοινής πορείας ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας της βορειοατλαντικής συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, αναφέροντας πως δεν είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πλήρως ανεξάρτητη σε θέματα άμυνας και πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το ΝΑΤΟ και θα παραμείνουν στη Συμμαχία.

Κληθείς από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa να σχολιάσει πρόσφατη δήλωση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ (CSU) σχετικά με την ανάγκη επέκτασης της ΕΕ σε «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», καθώς «δεν είναι πλέον δυνατό να βασίζεται κανείς άνευ όρων στις ΗΠΑ», ο κ. Ρούτε σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από την Ευρώπη να δαπανήσει περισσότερα κονδύλια για την άμυνα, αλλά μόνο παράλληλα μαζί τους.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το ΝΑΤΟ και θα παραμείνουν στην Συμμαχία και στην Ευρώπη. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό», διαβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας και παρέπεμψε στις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Χάγης, όπου οι σύμμαχοι δεσμεύθηκαν για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035, πιστώνοντας την απόφαση στον Αμερικανό πρόεδρο. «Πιστεύω ότι αυτό ήταν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η ΕΕ είναι πολύ σημαντική για το ΝΑΤΟ, αλλά τα 23 κράτη-μέλη της που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύουν μόνο το ¼ της συνολικής οικονομικής δύναμης της Συμμαχίας. «Το 75% παραμένει εκτός ΕΕ», επισήμανε, αναφερόμενος στην Βρετανία, τη Νορβηγία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ υποστηρίζει πάντως σταθερά την ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα δήλωσε μάλιστα «δικαιωμένος» από τη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ και την στάση της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Το σύνθημα είναι «Πρώτα η Αμερική», ανέφερε ο κ. Βέμπερ και επανέλαβε τη θέση του ακόμη και για ίδρυση ευρωπαϊκού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο διασποράς του ιού της γρίπης στις γιορτές

Κρυώνουμε περισσότερο όσο μεγαλώνουμε; Τι μπορεί να δείχνει αυτό

Τιμολόγια ρεύματος: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το 2026

Εφορία: Αυτές είναι οι 4 αλλαγές που έρχονται από το επόμενο έτος στο πλαίσιο λειτουργίας της

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Προς νέα συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – Τα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι και το «άνοιγμα» Πούτιν για ανταλλαγή εδαφών

Νέα συνάντηση θα έχουν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
14:33 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι και εμβολισμό – Οι αρχές διερευνούν πιθανά κίνητρα τρομοκρατίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι υπηρε...
12:59 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία – 14 τραυματίες 

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα της κ...
12:52 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί – 5 νεκροί

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα