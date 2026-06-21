Πλατεία Νερού: Αποθέωση για τα Ημισκούμπρια μπροστά σε 20.000 θεατές – Το ιστορικό reunion για… «30 Χρόνια Επιτυχίες»

Το 1996, μια παρέα τριών ατόμων κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, με τον άκρως ειρωνικό και χιουμοριστικό τότε τίτλο «30 Χρόνια Επιτυχίες». Το βράδυ του Σαββάτου (20/6), στην Πλατεία Νερού, το αστείο εκείνο μετατράπηκε στην πιο απόλυτη, κυριολεκτική και θριαμβευτική πραγματικότητα.
Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν στη σκηνή έπειτα από μια δεκαετία και «γκρέμισαν» το Release Athens 2026, γνωρίζοντας την αποθέωση από περισσότερους από 20.000 θεατές.
🚀Τα ΗΜΙΖ είναι στο Release Athens 2026🚀
30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 📍1 SOLD OUT SHOW#releaseathens26 #imiskoumbria #10yearanniversary #makingmemoriestogether pic.twitter.com/hlmWSbuVd7
— Release Athens (@ReleaseAthens) June 20, 2026
Ο Δημήτρης Μεντζέλος (rap), ο Μιθριδάτης (rap) και ο Πρύτανης (DJ), ίσως το πιο επιδραστικό σχήμα της εγχώριας hip-hop σκηνής, απέδειξαν γιατί αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική.
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Μαζί τους στη σκηνή ανέβηκαν φίλοι και συνεργάτες από τα παλιά, όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς («Je Suis Bossu»), η Ευρυδίκη («Αν Ήσουν Άλλος»), καθώς και οι Νίκος Βουρλιώτης και Μιχάλης Παπαθανασίου των Goin’ Through, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι.
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Από τα μέσα των 90s, τα «Ημίζ» κατάφεραν να παντρέψουν το hip-hop με τη σάτιρα και την καυστική κοινωνική κριτική.
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Το ντεμπούτο τους έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος της σκηνής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του είδους στη χώρα, ενώ ακολούθησαν ιστορικές κυκλοφορίες όπως «Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε», «Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους» και «2030».
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Το live του Σαββάτου δεν ήταν απλώς μια συναυλία – ήταν μια ιστορική συνάντηση όπου το κοινό που μεγάλωσε μαζί τους ενώθηκε με τη νέα γενιά που τους ανακάλυψε στην πορεία.
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