Ουκρανία – Ρωσία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από αμοιβαία πλήγματα – Μπαράζ επιθέσεων με drones

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Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νέων, αμοιβαίων επιθέσεων με drones και πυροβολικό ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Στο στόχαστρο των πληγμάτων βρέθηκαν η Κριμαία, η ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, καθώς και οι ουκρανικές περιοχές Πολτάβα και Ντνιπροπετρόφσκ.

Ουκρανικές επιθέσεις

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της.

Παράλληλα οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη Ρωσία ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο και προκάλεσε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Η υπηρεσία οχηματαγωγών πλοίων στο Στενό του Κερτς, που χωρίζει την Κριμαία από την περιφέρεια Κρασνοντάρ, τέθηκε προσωρινά σε αναστολή, σύμφωνα με τις αρχές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 239 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες Πολτάβα και Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν» σε βομβαρδισμούς, επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυρά πυροβολικού κατά τριών περιοχών της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, έγραψε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Ολεξάντρ Γκάντζα.

Ο ομόλογός του στην Πολτάβα, ο Βιτάλι Ντιακίβνιτς, δήλωσε παράλληλα ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας εκ των οποίων υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο που είχε διακομιστεί, ύστερα από επίθεση που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ, και ανέφερε επίσης 13 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ