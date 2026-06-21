Λουκασένκο: Οι «ερωμένες» του Προέδρου της Λευκορωσίας διόριζονται σε κρατικές θέσεις – Το «Τάγμα των Καρπουζιών» από καλλονές

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Την ώρα που η επίσημη σύζυγός του ζει απομονωμένη σε μια φρουρούμενη αγροτική έπαυλη, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, πρόεδρος της Λευκορωσίας, συνεχίζει να περιβάλλεται από εστεμμένες σε διαγωνισμούς ομορφιάς και μοντέλα, οι οποίες εξαργυρώνουν την παρουσία τους στο πλευρό του 71χρονου ηγέτη με υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις και προνομιακά συμβόλαια.

Η προκλητική αυτή πρακτική, που έφερε στο φως έρευνα του ανεξάρτητου λευκορωσικού δικτύου Buro, έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε οι πολίτες έχουν δώσει στις γυναίκες αυτές το ειρωνικό προσωνύμιο «Τάγμα του Καρπουζιού».

Το «Τάγμα του Καρπουζιού»

Το προσωνύμιο «Τάγμα του Καρπουζιού» αποτελεί μια περιπαικτική αναφορά στις ετήσιες εκδηλώσεις συγκομιδής καρπουζιών, όπου πολλές από τις καλλονές εμφανίζονται δημόσια μαζί με τον Λουκασένκο.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση που πυροδότησε εκ νέου τις φήμες είναι η 22χρονη Αλίγια Κορότκαγια, ένα μοντέλο που έχει συμμετάσχει στα καλλιστεία Miss Minsk, Miss Belarus και Miss BRICS.

Τα ρωσικά ΜΜΕ την αποκαλούν ανοιχτά ως τη «νεαρή ερωμένη» του Λευκορώσου ηγέτη, με ένα ρωσικό κανάλι να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Λουκασένκο απέκτησε μια νεαρή ερωμένη – το πασίγνωστο μοντέλο και συμμετέχουσα στα καλλιστεία Miss BRICS και Miss Belarus, Αλίγια Κορότκαγια».

«Η ευνοούμενη του προέδρου είναι 50 χρόνια νεότερή του», πρόσθεσε το ίδιο κανάλι.



Η έρευνα του Buro αποκαλύπτει ότι η πορεία αυτών των γυναικών ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

Βλαντλένα Ζαϊτσάβα – Φιναλίστ του διαγωνισμού Μις Λευκορωσία 2021: Αφού συνόδευσε τον Λουκασένκο σε επίσημες εκδηλώσεις και διεθνή ταξίδια, όπως στη σύνοδο COP28 στο Ντουμπάι, όπου ήταν εγγεγραμμένη απλώς ως « αξιωματούχος », διορίστηκε αρχισύμβουλος στο Προεδρικό Γραφείο . Όταν δημοσιογράφοι επικοινώνησαν μαζί της, εκείνη αρνήθηκε να σχολιάσει τον ρόλο της, δηλώνοντας κοφτά: «Βρίσκομαι στη μέση μιας εργάσιμης ημέρας. Και αν αποφασίσω ότι θέλω να μιλήσω μαζί σας και να συζητήσω αυτό το θέμα, θα σας καλέσω».

– Φιναλίστ του διαγωνισμού Μις Λευκορωσία 2021: Αφού συνόδευσε τον Λουκασένκο σε επίσημες εκδηλώσεις και διεθνή ταξίδια, όπως στη σύνοδο στο Ντουμπάι, όπου ήταν εγγεγραμμένη απλώς ως « », διορίστηκε . Όταν δημοσιογράφοι επικοινώνησαν μαζί της, εκείνη αρνήθηκε να σχολιάσει τον ρόλο της, δηλώνοντας κοφτά: «Βρίσκομαι στη μέση μιας εργάσιμης ημέρας. Και αν αποφασίσω ότι θέλω να μιλήσω μαζί σας και να συζητήσω αυτό το θέμα, θα σας καλέσω». Κατσιάρινα Χουμενιούκ: Επίσης συμμετέχουσα σε καλλιστεία, η οποία τράβηξε την προσοχή του Λουκασένκο και διορίστηκε αρχισύμβουλος στο Προεδρικό Γραφείο το 2021, έχοντας εισπράξει πάνω από 141.000 ρούβλια Λευκορωσίας από το κρατικό ταμείο μέχρι το 2024.

Ένας πρώην αξιωματούχος της Λευκορωσίας εξήγησε στο Buro ότι αυτοί οι τίτλοι είναι στην πραγματικότητα προσχηματικοί. «Έχουν διοριστεί σε μια επίσημη θέση [του αρχισυμβούλου] επειδή δεν υπάρχουν άλλες θέσεις», σημείωσε.

«Αν δεν ήταν στο Γραφείο του Προέδρου, [η θέση] θα ονομαζόταν γραμματέας. Έτσι, [είναι υπεύθυνες για] μέρος της ρουτίνας: να παρακολουθούν το πρόγραμμα, να απαντούν στο τηλέφωνο, να συνδέουν – να μη συνδέουν, να φέρνουν καφέ, τσάι», συμπλήρωσε.

Ένας άλλος πρώην αξιωματούχος επεσήμανε τα πραγματικά προνόμια αυτών των θέσεων: «Τα προνόμια αφορούν περισσότερο τις γνωριμίες και την επιρροή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η επαγγελματική ανέλιξη εκεί είναι ταχύτερη. Εάν κάποιος μετακινηθεί από το Γραφείο σε ένα υπουργείο, αυτό γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο επικεφαλής τμήματος ή υφυπουργού».

Από την πασαρέλα στα υπουργεία και το κοινοβούλιο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ταχύτατης ανέλιξης είναι η Ντάρια Σμάναι, νικήτρια του διαγωνισμού «Βασίλισσα της Άνοιξης 2013».

Μπήκε στο Προεδρικό Γραφείο το 2014 και στη συνέχεια μεταπήδησε στο υπουργείο Εξωτερικών. Μέχρι το 2022 είχε προαχθεί σε υπουργικό σύμβουλο στην πρεσβεία της Λευκορωσίας στη Ρωσία, θέση που αντιστοιχεί σε αναπληρωτή πρέσβη.

Μια πρώην δημόσια υπάλληλος σχολίασε τη θέση της Σμάναι, δηλώνοντας: «Η Ντάρια Σμάναι κατέχει μια θέση ανώτατης διοίκησης στην πρεσβεία, καταλαμβάνοντας κάπου μεταξύ της δεύτερης και της πέμπτης θέσης στην ιεραρχία».

«Σίγουρα αποτελεί εμπαιγμό της διπλωματικής παράδοσης, όπου υποτίθεται ότι πρέπει να ανεβείς από τη βάση προς τα πάνω», πρόσθεσε η πηγή.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία της Μαρίας Βασίλεβιτς, Μις Λευκορωσία 2018.

Έπειτα από κοινές εμφανίσεις με τον Λουκασένκο, έγινε παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής «Καλημέρα, Λευκορωσία!» και μέσα σε λίγους μήνες εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως το νεότερο μέλος του κοινοβουλίου (2019-2024).

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε μουσείο το 2018, ο Λουκασένκο την είχε φέρει σε αμηχανία μπροστά στις κάμερες, προτείνοντας να τη στείλει σε μια κρατική αγροτική επιχείρηση.

«Μαρία, έλα εδώ, μωρό μου. Κάτσε – να δούμε πώς θα φαινόσουν στο Κουπαλίσκο», είπε ο ίδιος. Η Βασίλεβιτς δεν πήγε ποτέ στη φάρμα.

Αντίθετα, ίδρυσε την εταιρεία χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων Amalem. Το 51% της εταιρείας ανήκει στην Αλένα Καζάκ, την προσωπική γιατρό του Λουκασένκο.

Αν και η εταιρεία δεν είχε ουσιαστική δραστηριότητα ή κέρδη, έλαβε δάνειο ύψους 1,6 εκατομμυρίων ρουβλίων Λευκορωσίας.

Ολιγάρχες, ιδιωτικός τομέας και προεδρικά ρουσφέτια

Άλλες κοπέλες του «τάγματος» βρήκαν καταφύγιο σε επιχειρήσεις ολιγαρχών που θεωρούνται στενοί σύμμαχοι του καθεστώτος.

Η Αλίνα Ρόσκατς έλαβε επιχορήγηση από εταιρεία του επιχειρηματία Σιαρχέι Τσιατσέριν και εργάστηκε σε εταιρείες της οικογένειάς του.

Η Ντάρια Κράουτσουκ εργάστηκε στην Tabak-Invest του Παβέλ Τοπουζίδη, αν και η ίδια αρνήθηκε ότι έλαβε κάποια πολιτική προστασία. «Η [Tabak-Invest] δεν είναι η πρώτη μου δουλειά. Προηγουμένως εργαζόμουν σε τράπεζα. Και έφτασα εδώ [στην Tabak-Invest] με ειλικρινή τρόπο. Επομένως, δεν είμαι σίγουρη ποιο είναι το πρόβλημά σας μαζί μου».

Η πρώην δασκάλα Μαρία Μπαχαμόλαβα, αφού γνώρισε τον Λουκασένκο το 2011, ανέλαβε τη διδασκαλία του μικρότερου γιου του, Κόλια, έκανε πρακτική άσκηση στη Βρετανία και το 2022 προσλήφθηκε στον επιχειρηματικό όμιλο Santa Retail του ισχυρού επιχειρηματία Αλιαξάντρ Μασένσκι.

Η «κρυμμένη» σύζυγος και οι παλιές «σκιές»

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η επίσημη σύζυγός του, Γκαλίνα, με την οποία παντρεύτηκε το 1975, ζει εδώ και δεκαετίες απομονωμένη στο χωριό Ριζκόβιτσι, πίσω από έναν ψηλό τοίχο από τούβλα.

Ο τοίχος χτίστηκε με εντολή του ίδιου του Λουκασένκο, όταν διέρρευσαν φωτογραφίες της να αρμέγει μια αγελάδα – γεγονός που τον εξόργισε, με αποτέλεσμα να διατάξει την απομάκρυνση του ζώου και την περικύκλωση του σπιτιού από δυνάμεις ασφαλείας.

Το ζευγάρι δεν έχει χωρίσει ποτέ επίσημα, αν και ζου χωριστά εδώ και δεκαετίες, με τον Λουκασένκο να δηλώνει απλά στο παρελθόν: «Δεν βλέπω τον λόγο».

Η ταυτότητα της μητέρας του 21χρονου Νικόλαϊ «Κόλια», του αγαπημένου γιου και πιθανού διαδόχου του Λουκασένκο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.

Οι φήμες, ωστόσο, δείχνουν την Ιρίνα Αμπέλσκαγια, την μακροβιότερη ερωμένη του και προσωπική του γιατρό. Η Αμπέλσκαγια είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται, ενώ η μητέρα της διορίστηκε υπουργός Υγείας το 2001.

Ο ίδιος ο Αλεξάντερ Λουκασένκο δεν κρύβει την αδυναμία του στο γυναικείο φύλο και έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις συνοδούς του. «Ποτέ δεν κάθομαι με ξινισμένο πρόσωπο ανάμεσα σε αξιωματούχους σε καμία εκδήλωση. Από τη μία πλευρά είναι ο γιος μου, από την άλλη είναι ένα κορίτσι».

«Η υπηρεσία πρωτοκόλλου μου απασχολεί πολύ όμορφα κορίτσια που συχνά ζητούν να καθίσουν δίπλα μου», έχει δηλώσει κυνικά ο Λευκορώσος ηγέτης.

Με πληροφορίες από: Daily Mail