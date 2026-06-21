Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα έκαναν βόλτα δίπλα από πάρκο – Βίντεο

Η συχνή εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, με ένα πρόσφατο περιστατικό να καταγράφεται στο Πανόραμα. Το βράδυ της Παρασκευής (19/6), δύο ενήλικα αγριογούρουνα με τέσσερα μικρά τους πέρασαν δίπλα από παιδική χαρά, αναζητώντας τροφή, ένα φαινόμενο που τείνει να γίνει καθημερινότητα για τους κατοίκους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται η συχνή εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης.
  • Το βράδυ της Παρασκευής (19/6), στο Πανόραμα, γονείς και παιδιά που βρίσκονταν σε παιδική χαρά είδαν δύο ενήλικα αγριογούρουνα μαζί με τα τέσσερα μικρά τους να περνούν ανενόχλητα.
  • Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παρόμοιων εμφανίσεων, καθώς οι κάτοικοι στο Πανόραμα έρχονται πλέον αντιμέτωποι με το φαινόμενο αυτό σχεδόν καθημερινά.

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Συνεχίζεται η συχνή εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Παρασκευής (19/6), στο Πανόραμα, γονείς και παιδιά που βρίσκονταν σε παιδική χαρά της περιοχής είδαν ξαφνικά δύο ενήλικα αγριογούρουνα μαζί με τα τέσσερα μικρά τους να περνούν ανενόχλητα από το σημείο. Τα ζώα κινούνταν δίπλα από το πάρκο αναζητώντας τροφή, σε ένα φαινόμενο που τείνει πλέον να γίνει καθημερινότητα για τους κατοίκους.

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Μόλις τα ζώα αντιλήφθηκαν τον κόσμο, απομακρύνθηκαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παρόμοιων εμφανίσεων, καθώς οι κάτοικοι στο Πανόραμα έρχονται πλέον αντιμέτωποι με το φαινόμενο αυτό σχεδόν καθημερινά.

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