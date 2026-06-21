Χανιά: Αυτό είναι το χωράφι που έθαψε την 45χρονη Σταυρούλα ο 43χρονος – Πώς έγινε η δολοφονία, τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το κίνητρο

Με τον πιο δυσάρεστο τρόπο ολοκληρώθηκε το θρίλερ της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε θαμμένη σε ένα χωράφι, σε μικρή χιλιομετρική απόσταση από το σπίτι που είχε νοικιάσει στον 43χρονο το θύμα, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους των αρχών.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, λύγισε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και ομολόγησε το έγκλημα, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς το σημείο της ταφής, σε ένα χωράφι.

Πρόκειται για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του, καθώς το είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής, ενώ βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα από το σπίτι, όπου διέμενε.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο 43χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η αφορμή για την άγρια δολοφονία, ήταν ένας έντονος διαπληκτισμός με την 45χρονη σχετικά με φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο δράστης τη χτύπησε στο κεφάλι με κάποιο αντικείμενο και στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη της, έβαλε τη σορό της σε μια σακούλα, τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε στο χωράφι όπου τελικά την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός της άτυχης γυναίκας, λόγω του χρόνου που είχε μεσολαβήσει, βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Το πρωί της Κυριακής μετέβησαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο χωράφι, εντοπίζοντας το πτώμα, ενώ τη μακάβρια διαδικασία της ανάσυρσης παρακολούθησε σε κατάσταση σοκ και ο αδελφός της 45χρονης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της –στις 30 Μαΐου– εξέφραζε φόβους ότι είχε συμβεί κάτι κακό.

Ένα από τα στοιχεία που προκαλεί εντύπωση στους αστυνομικούς είναι η επιλογή του σημείου ταφής της 45χρονης. Αντί για κάποια απόκρημνη ή ερημική τοποθεσία, ο δράστης επέλεξε ένα μέρος απόλυτα εμφανές και εύκολα προσβάσιμο, το οποίο μάλιστα συνορεύει με σπίτια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ξένες ιδιοκτησίες.

Ο 43χρονος Σκοπιανός, πήγαινε στο χωράφι κάθε απόγευμα, καθώς είχε φυτέψει ελιές και άλλα δέντρα, ενώ πρόσφατα είχε τοποθετήσει και ένα κοντέινερ που χρησιμοποιούσε ως αποθήκη.

Ο 43χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία ως οικοδόμος και τεχνίτης, με κατοίκους της περιοχής να δηλώνουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να εμπλέκεται σε ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Κομβική η ομολογία

Η εύρεση της σορού και η ομολογία του δράστη «δένουν» πλήρως την υπόθεση, καθώς μέχρι τώρα οι Αρχές δεν είχαν το βασικότερο στοιχείο, παρά την ύπαρξη κηλίδων αίματος στο σπίτι και σε αντικείμενα του 43χρονου.

Πλέον, αναμένεται να εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, αυτή τη φορά για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Εξετάζονται τα κίνητρα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει πλέον το κίνητρο της στυγερής δολοφονίας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Αν και ο 43χρονος υποστηρίζει, όπως αναφέρθηκε, ότι όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο καβγά, οι αστυνομικοί ερευνούν αν πίσω από την ένταση κρύβεται κάποια προσωπική ή ερωτική προσέγγιση από την πλευρά του που αποκρούστηκε από την 45χρονη.

Αντίθετα, το ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών φαίνεται να χάνει έδαφος, χωρίς ωστόσο να έχει βγει εντελώς από το κάδρο των ερευνών.

Η προσπάθεια του δράστη να παίξει κρυφτό με τις Αρχές ήταν αυτή που τελικά τον πρόδωσε. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και τα σενάρια που επιστράτευσε τις προηγούμενες ημέρες για να αποπροσανατολίσει την Ασφάλεια, αντί να τον καλύψουν, τον στοχοποίησαν ακόμα περισσότερο, οδηγώντας στην αποκάλυψη της αλήθειας.