Χανιά: Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη – Οι καταγγελίες του και η σκληρή απάντηση του αδελφού της

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνέλαβαν το βράδυ της Παρασκευής τον 43χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο άνδρας βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την εξαφάνιση της 45χρονης, ενώ η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υπόθεση ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό δενδρυλλίων κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων είχαν στρέψει την προσοχή τους στον 43χρονο μετά τις καταθέσεις που είχε δώσει για την υπόθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι ο άνδρας μπορούσε να γνωρίζει κρίσιμα στοιχεία για την τύχη της 45χρονης και για τον λόγο αυτόν παρακολουθούσαν τις κινήσεις του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί επέλεξαν να τον αφήσουν να κινηθεί, ώστε να διαπιστώσουν εάν θα τους οδηγούσε σε κάποιο σημείο που θα μπορούσε να συνδέεται με την υπόθεση. Όταν ο 43χρονος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές είχαν εντοπίσει σημαντικά ευρήματα μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Οι αστυνομικοί είχαν ήδη αναπτύξει ισχυρή επιτήρηση στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τον 43χρονο μέσα σε αυτοκίνητο, σε μικρή απόσταση από το σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της Ασφάλειας τον είχαν περικυκλώσει για περίπου μισή ώρα, χωρίς να επέμβουν αμέσως, καθώς τον άκουσαν να συνομιλεί τηλεφωνικά με άλλο πρόσωπο και περίμεναν την ολοκλήρωση της κλήσης, προκειμένου να αντλήσουν πιθανές πληροφορίες για την υπόθεση.

Μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Η κράτησή του επιτρέπει στις Αρχές να συνεχίσουν τις ανακριτικές διαδικασίες και να εξετάσουν εάν ο άνδρας μπορεί να δώσει στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες στην κατοικία έχουν φέρει στο μικροσκόπιο των Αρχών νέα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο των Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε κηλίδες αίματος σε δύο σημεία μέσα στο σπίτι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρές κηλίδες βρέθηκαν επάνω στην τηλεόραση, ενώ ακόμη μία κηλίδα εντοπίστηκε στο σαλόνι και φέρεται να είχε καθαριστεί πρόχειρα.

Σύμφωνα με το Star, το αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι φέρεται να ανήκει στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα εργαστήρια, καθώς οι Αρχές έχουν λάβει δείγμα DNA από συγγενικά πρόσωπα της 45χρονης για τη σχετική ταυτοποίηση.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει σταλεί και μία σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στην κατοικία, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν χρησιμοποιήθηκε για καθαρισμό του χώρου και πιθανή αλλοίωση στοιχείων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν και κηλίδες αίματος που φέρονται να εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο του 43χρονου.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Οι Αρχές αξιολογούν τα ευρήματα, τις μαρτυρίες και τα εργαστηριακά αποτελέσματα, προκειμένου να διαπιστώσουν τον ρόλο του 43χρονου στην υπόθεση και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της εξαφάνισης.

Σε περίπτωση που τα εγκληματολογικά ευρήματα και η εξέλιξη της έρευνας οδηγήσουν σε επαρκείς ενδείξεις, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 43χρονου για την υπόθεση της εξαφάνισης. Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Οι καταγγελίες στο «Φως στο Τούνελ» πριν από την σύλληψή του

Ο ίδιος, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», υποστήριξε ότι κινδυνεύει η ζωή του και ανέφερε: «Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη».

Όταν ρωτήθηκε γιατί και από ποιον κινδυνεύει η ζωή του, απάντησε: «Από τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί χθες, μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθε στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα».

Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μη μιλήσω.

Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

Ενοικιαστής: Για τη Σταυρούλα.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από χθες.

Στη συνέχεια, ο ενοικιαστής περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν στο σπίτι του: «Ήρθαν στο σπίτι, ήξεραν ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα και μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο και κουκούλα. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. “Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω, για να τα γράψει όλα στον Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα”».

Δημοσιογράφος: Σας κρατούσε όμηρο με όπλο;

Ενοικιαστής: Δεν με κρατούσε όμηρο, απλώς μου είπε: «Δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα, μέχρι να μιλήσω εγώ με τη Σταυρούλα». Δεν με κρατούσε όμηρο, μου είπε: «Κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα. Δεν θα κάνουμε κακό στη Σταυρούλα».

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της, δηλαδή, έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

Ενοικιαστής: Ναι, για να κρατήσουν μετά τη Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου, και περίμενε τη Σταυρούλα να έρθει, για να την πάρουν και να γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της, δηλαδή, ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό λέτε;

Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

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Ο αδερφός της 45χρονης απάντησε στις αναφορές του ενοικιαστή, μιλώντας επίσης στο «Τούνελ». Ο ίδιος ανέφερε: «Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου».

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Ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη υποστήριξε ότι ο ενοικιαστής έχει κάνει κακό στην αδερφή του και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, που ίσως… Δεν ήταν και προγραμματισμένο. Η αδερφή μου πήγε εκεί να κάνει κάποιον έλεγχο στο σπίτι. Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», αναρωτήθηκε.

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Τι λέει η οικιακή βοηθός των γονιών της

Ένα φαινομενικά ασήμαντο εύρημα μέσα στο πατρικό σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοείται από 30 Μαΐου, αποδεικνύεται κρίσιμο.

«Η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα»

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» εντόπισε την οικιακή βοηθό που είχε κληθεί να επισκεφθεί το σπίτι των γονιών της ύστερα από αίτημα του αδελφού της. Η μαρτυρία της προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς αποκαλύπτει ότι η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν βγαλμένη από την πρίζα, εντείνοντας τα αναπάντητα «γιατί» της υπόθεσης.

«Ήταν στις 31 Μαΐου όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της και μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι. Του είπα ότι συνήθως πήγαινε η ίδια η Σταυρούλα και αναρωτήθηκα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ. Επειδή όμως δεν είχε εικόνα από τις κάμερες, ήθελε να ελέγξω μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Υπέθετε ότι είχαν μπλοκάρει. Όταν πήγα, διαπίστωσα ότι η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα και την επανασύνδεσα. Η μητέρα της πάντως, μου είχε πει ότι η Σταυρούλα είχε περάσει από εκεί και της είχε ετοιμάσει ακόμη και τα φάρμακά της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια έμαθε για την εξαφάνιση της 45χρονης λίγες ημέρες αργότερα, μέσα στον Ιούνιο, από τον αδελφό της. «Της τηλεφώνησα αμέσως, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Τους εργάτες της περιοχής τούς γνωρίζω μόνο φυσιογνωμικά, επειδή μένουμε στο ίδιο χωριό. Ανταλλάσσουμε έναν χαιρετισμό, μέχρι εκεί. Όλη αυτή η ιστορία είναι πραγματικά περίεργη. Πού μπορεί να πήγε; Τι της συνέβη; Αν είχε φύγει οικειοθελώς, θα είχε εντοπιστεί κάπου. Αν είχε πάει, για παράδειγμα, σε κάποιο μοναστήρι, θα το γνώριζαν. Εξαφανίστηκε μέρα μεσημέρι. Κάποιος θα την είχε δει. Αν είχε γίνει νύχτα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί διάφορα. Όμως μέρα μεσημέρι; Είναι πραγματικά πολύ παράξενο», καταλήγει.

Τι έλεγε ο βασικός ύποπτος πριν χαθούν τα ίχνη του

Ως πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά θεωρείται από τις αστυνομικές αρχές ο ενοικιαστής της γυναίκας, καθώς είναι εκείνος που είδε την 45χρονη ζωντανή για τελευταία φορά. Αυτό φαίνεται να έγινε στις 30 Μαΐου.

Πριν χαθούν τα ίχνη του, ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια είχε μιλήσει σε ρεπόρτερ του Mega Live News όπου περιέγραψε μία γενικά καλή σχέση με τη Σταυρούλα, αλλά αναγνώρισε και ένα δύσκολο κομμάτι του χαρακτήρα της. Υποστήριξε, δε, ότι η 45χρονη είχε προβλήματα με τον αδελφό της.

«Εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι. Για να ηρεμήσουμε όλοι μας. Γιατί μας έχει κάνει άνω κάτω. Παλιότερα έχουμε αρπαχτεί γιατί δεν ήταν με τα καλά της. Ήθελε να μας πετάξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ έλεγε ψέματα πότε έλεγε αλήθεια», είχε πει ο ενοικιαστής μιλώντας στην εκπομπή.

«Μπήκε μέσα στα δωμάτια (η Σταυρούλα) τράβηξε μερικές φωτογραφίες… η Σταυρούλα με πήρε 29 Μαΐου, έτσι το δηλώνω εγώ, κατά τη μιάμιση ώρα με πήρε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε. Στο σπίτι ήρθε 16.45, μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο στις 17.00», συνέχισε.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως συνάντησε τη Λεβεντάκη για 3 με 4 λεπτά για να της δώσει τα λεφτά του ενοικίου. «Με το που μπαίνουμε στο σπίτι μας βαστούσε δύο τσάντες. Τις άφησε στον καναπέ με το που μπαίνουμε αριστερά. Την ώρα που έβγαινε τις ξαναπήρε και φεύγει», είχε αναφέρει, προσθέτοντας: «Ήθελε κι αυτή παρέα, καθόμασταν έξω, πίναμε το μπυράκι μας, την πείραζα με πείραζε, καθόταν κανά μισάωρο, ξαναπήγαινε στη δουλειά της. Άπειρες φορές. Και σε τραπέζι την είχα καλέσει και με φίλους που ήμουνα»

Σύμφωνα με τα όσα είχε πει ο ενοικιαστής, η Σταυρούλα δεν τα πήγαινε καλά με τον αδελφό της.

«Με τον αδελφό της ξέρω ότι είχαν κόντρες, δεν τα πάνε καλά και τώρα τελευταία ο αδελφός της την έδιωξε από το σπίτι. Αφορμή ότι δεν ταϊζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά σπίτι», είχε πει.

Η μαρτυρία του θείου της Σταυρούλας

Θείος των δύο αδελφών έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά στο Live News. Η μαρτυρία του φωτίζει τις σχέσεις που είχαν τα ανίψια του.

«Τώρα τελευταία ήταν στενοχωρημένη άσχημα, δεν ήταν καλά με τον αδελφό της. Εγώ έχω την εντύπωση, όπως μου είπε η ανιψιά μου, δεν έκανε τίποτα αυτός», είπε ο θείος.

Ο αδελφός της Σταυρούλας, πάντως, δίνει μια άλλη εικόνα: «Την τάραξε το γεγονός, όπως και εμένα, ότι έπρεπε να λογοδοτήσει στην πρόνοια για την κατάσταση στο σπίτι τις μέρες που εγώ ήμουν στο νοσοκομείο που δεν φέρθηκε όπως θα έπρεπε, να αναλάβει τα φάρμακα των γονιών μου, κ.λπ».

Η Σταυρούλα, πάντως, σε ανάρτησή της είχε γράψει, όταν σχολίασε μία γυναίκα που ευχαριστούσε τον γιο της για τη βοήθεια που της προσέφερε: «Όντως άξιος γιος. Θα συμφωνήσω απόλυτα! Μακάρι να ήταν κι ο αδελφός μου έτσι αλλά έχω μείνει μόνη μου».

Τις ήδη ψυχρές σχέσεις των δύο αδελφών, μάλλον επιβάρυνε η αγοραπωλησία ενός χωραφιού. «Γύρω στα 30.000 ευρώ. Δεν είχε ανάγκη να το πουλήσει. Γενικά δεν έχει ανάγκη οικονομική, είναι εντάξει», λέει ο αδελφός της.

Ο θείος τους είπε στην εκπομπή: «Δεν ήταν πολύ στενά αδέλφια, δεν ήταν καλά, δεν ζούσαν μαζί. Είχαν διαφορές. Είχαν ένα σπίτι, ήταν δικό της, νομίζω ήθελε κι αυτός το σπίτι».

Ξάδελφος των δύο αδελφών αποκαλύπτει:

«Το θέμα ήταν ποιος θα φροντίσει τους γονείς, ποιος τους φροντίζει πιο πολύ, κ.λπ. Εγώ μίλησα μαζί της πριν αρκετό καιρό με βιντεοκλήση. Θυμάμαι ότι έτρεχε με τη μάνα της. Μετά, απ’ ότι είδα, προέκυψε και σε αυτήν πρόβλημα. Ήταν ένα ευγενικό κορίτσι, μια χαρά τα έλεγε αλλά πάλι ένιωθα ότι ας πούμε, στην ουσία εμείς μιλήσαμε για πρώτη φορά και μου είπε πάρα πολλά προσωπικά θέματα υγείας τότε. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, δηλαδή σαν να τα λέγαμε καιρό».