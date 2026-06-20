«Νόμιζα ότι θα πέθαινα εκεί»: Ο Νεπαλέζος Σέρπα που επέζησε τραυματίας στο Έβερεστ και σώθηκε χάρη σε μια χιονοστιβάδα

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Ο Ντάουα Σέρπα βρέθηκε ζωντανός στις 4 Ιουνίου κοντά στον Καταυλισμό Βάσης του Έβερεστ, έπειτα από περίπου μία εβδομάδα μόνος στις παγωμένες πλαγιές του βουνού και δύο νύχτες εγκλωβισμένος σε βαθιά ρωγμή παγετώνα. Ο 57χρονος Νεπαλέζος αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πορεία της επιβίωσης και της διάσωσής του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Νόμιζα ότι θα πέθαινα εκεί», δήλωσε ο Ντάουα Σέρπα, ο οποίος αναρρώνει πλέον σε διαμέρισμα στην Κατμαντού, κοντά στην οικογένειά του.

Ο 57χρονος, γνωστός και ως «Χίλαρι», προς τιμήν του θρυλικού ορειβάτη Έντμουντ Χίλαρι, εργαζόταν ως μάγειρας στον Καταυλισμό 2 για τη μικρή εταιρεία αναβάσεων Himalayan Traverse Adventure. Παρότι δεν είχε φτάσει ποτέ στην κορυφή του Έβερεστ, η εταιρεία τού ζήτησε να αντικαταστήσει έναν οδηγό βουνού.

Στις 28 Μαΐου ο Ντάουα Σέρπα έφτασε μέχρι το «Μπαλκόνι», σε υψόμετρο 8.400 μέτρων. Όταν έπεσε η νύχτα, ξεκίνησε την κατάβαση μαζί με τον Βρετανό ορειβάτη Κρις Θραλ, τον Πολωνό Μάριους Κμιελέφσκι και τον οδηγό βουνού Πασάνγκ Κάτζι Σέρπα.

Ο Κρις Θραλ ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε, σε υψόμετρο περίπου 7.900 μέτρων. Σύμφωνα με τον Ντάουα Σέρπα, ο ίδιος καθυστερούσε επειδή του είχε τελειώσει το οξυγόνο και ζήτησε από τον Θραλ να συνεχίσει χωρίς εκείνον.

«Του είπα να προχωρήσει και ότι θα τον έφτανα. Όταν όμως τελείωσε το οξυγόνο μου, δεν μπορούσα πλέον να κουνήσω τα χέρια και τα πόδια μου. Έμεινα κρεμασμένος από το σχοινί για περίπου μισή ώρα», είπε.

Μόνος και εξαντλημένος, ο Ντάουα Σέρπα κατάφερε αργότερα να φτάσει σε μια σκηνή, όπου βρήκε λίγα ζυμαρικά.

«Τα έφαγα και ξαναβρήκα το κουράγιο μου. Μετά κατέβηκα στον Καταυλισμό 3, στα 7.100 μέτρα», ανέφερε, περιγράφοντας τη νύχτα που πέρασε ακούγοντας τις ισχυρές ριπές του ανέμου.

«Ζέστανα νερό, ετοίμασα λίγο χυλό και έφαγα».

🏔️ Abandonné sur l’Everest, ce sherpa a survécu six jours dans des conditions extrêmes 🗣️ À 57 ans, il raconte aujourd’hui son calvaire pic.twitter.com/jahqimpPpT — TF1Info (@TF1Info) June 19, 2026

Στο μεταξύ, η υπόλοιπη ομάδα είχε φτάσει στον Καταυλισμό 2 και είχε ενημερώσει την εταιρεία. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης καθυστέρησαν να ξεκινήσουν. Ο Σέρπα διέθετε δορυφορικό τηλέφωνο, αλλά δεν κατάφερε να το θέσει σε λειτουργία, ενώ οι μπαταρίες του ασυρμάτου του είχαν εξαντληθεί.

Την επόμενη ημέρα συνέχισε την πορεία του και έφτασε στον Καταυλισμό 2. Εκεί, όμως, όλοι οι υπόλοιποι ορειβάτες είχαν ήδη αποχωρήσει. Ο Ντάουα Σέρπα βρέθηκε ξανά μόνος.

Ο ίδιος σχεδίαζε να συνεχίσει μέχρι τον Καταυλισμό Βάσης με μία προσπάθεια. Καθώς όμως διέσχιζε τον επικίνδυνο παγετώνα Χούμπου, γλίστρησε και έπεσε σε βαθιά ρωγμή.

«Γλίστρησα και έπεσα. Έμεινα κρεμασμένος εκεί για πολλή ώρα», είπε.

🇳🇵 For three days, Nepali mountaineer Dawa Sherpa was trapped deep inside an Everest crevasse, surviving on biscuits, chocolates and chunks of ice, while back home his family had already begun mourning his death https://t.co/yjHs3JvVMk pic.twitter.com/SY4GGyBqTe — AFP News Agency (@AFP) June 19, 2026

Εκείνη την ώρα κουβαλούσε έναν σάκο βάρους 28 κιλών, ο οποίος περιείχε οκτώ άδειες φιάλες οξυγόνου και τους υπνόσακους των πελατών. Όταν τα χέρια του κουράστηκαν, άφησε το φορτίο να πέσει. Λίγο αργότερα, καθώς δεν είχε πλέον τη δύναμη να παραμείνει γαντζωμένος, αφέθηκε να πέσει και ο ίδιος.

«Χτύπησα το κεφάλι μου, αλλά προσγειώθηκα σε επίπεδη επιφάνεια», είπε, εξηγώντας ότι τραυματίστηκε στο πόδι.

Ψάχνοντας στις τσέπες του, βρήκε μπισκότα, παγωμένη σοκολάτα και λυοφιλιωμένο καφέ.

«Είχα μπισκότα, σοκολάτα και καφέ στις τσέπες μου. Δεν είχα ζεστό νερό. Έσπαγα πάγο για να δροσίσω το στόμα μου».

Στις 3 Ιουνίου, έξι ημέρες μετά την έναρξη της περιπέτειάς του, ο Ντάουα Σέρπα άκουσε ένα ελικόπτερο να πετά κοντά στο σημείο. Ωστόσο, ο ίδιος βρισκόταν βαθιά μέσα στη ρωγμή.

«Ήξερα ότι είχε φτάσει ελικόπτερο, άκουγα τον θόρυβο, αλλά δεν μπορούσα να το δω».

Ο Ντάουα Σέρπα παρέμεινε παγιδευμένος στη ρωγμή για δύο νύχτες, χωρίς να μπορεί να σκαρφαλώσει στα λεία και κάθετα τοιχώματα.

«Δεν είχα πού να πάω. Αναρωτιόμουν αν θα ζούσα ή αν θα πέθαινα. Ήλπιζα μόνο να έρθει κάποιος να με σώσει. Αλλά δεν ήρθε κανείς. Αυτό που με έσωσε ήταν μια χιονοστιβάδα».

Η χιονοστιβάδα γέμισε τη ρωγμή με χιόνι και του επέτρεψε να βρει στηρίγματα για να συρθεί προς τα έξω.

«Ήταν πολύ δύσκολο. Χρειάστηκα περίπου μία ώρα, πιασμένος από τον πάγο και γαντζωμένος με τα κραμπόν. Όταν έφτασα σε επίπεδο έδαφος, κατάλαβα ότι θα ζούσα».

Στη συνέχεια, ο Ντάουα Σέρπα εντόπισε ένα σχοινί καθοδήγησης και το ακολούθησε σέρνοντας προς τα κάτω, μέχρι που έφτασε κοντά στον Καταυλισμό Βάσης. Το πρωί της 4ης Ιουνίου τον εντόπισε ομάδα Νεπαλέζων που συμμετείχε σε επιχείρηση καθαρισμού του Έβερεστ από τα απορρίμματα που αφήνουν πίσω τους οι ορειβάτες.

«Ήμουν καταχαρούμενος που τους είδα. Τότε κατάλαβα ότι θα ζούσα».

Ο Ντάουα Σέρπα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Κατμαντού. Οι γιατροί αντιμετώπισαν το κάταγμα στον μηρό του, τα κρυοπαγήματα και τη σοβαρή αφυδάτωση.

Η ιστορία της επιβίωσής του προκάλεσε συγκίνηση στην ορειβατική κοινότητα, αλλά και οργή στην οικογένειά του, η οποία καταγγέλλει καθυστερήσεις και αστοχίες στις προσπάθειες εντοπισμού του. Η κυβέρνηση του Νεπάλ διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να επιστρέψει στο βουνό για εργασία, ο Ντάουα Σέρπα ήταν κατηγορηματικός.

«Δεν θα γυρίσω ποτέ. Ίσως μόνο για μια πεζοπορία».