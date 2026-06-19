Σοκ στην Γερμανία: Εντοπίστηκε σορός βρέφους, έπειτα από αρπαγή μωρού από καρότσι – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησής του

Σορός βρέφους εντοπίστηκε στη Γερμανία, λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρπαγή ενός μωρού τριών μηνών από καροτσάκι έξω από το σπίτι του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και βρίσκεται υπό πλήρη αστυνομική διερεύνηση, σύμφωνα με τη Welt.

Οι αρχές εξετάζουν αν η σορός που βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής κοντά σε ρέμα του ποταμού Ράνκμπαχ ανήκει στο αγνοούμενο παιδί. Η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Leiche eines Babys bei Suche nach vermisstem Jungen entdeckt https://t.co/FzVzDQANIe pic.twitter.com/SGtcTjCirN — WELT (@welt) June 19, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βρέφος φέρεται να αρπάχθηκε από άγνωστο άτομο, ενώ βρισκόταν σε καροτσάκι έξω από την κατοικία του. Η 37χρονη μητέρα του δήλωσε ότι άφησε το μωρό για λίγα λεπτά στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να μεταφέρει τα ψώνια της στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Η ίδια ανέφερε στις αρχές ότι είχε επιστρέψει από τα ψώνια και άφησε προσωρινά το παιδί έξω από το σπίτι, για να ανεβάσει τις σακούλες. Όταν κατέβηκε ξανά, το βρέφος είχε εξαφανιστεί.

Μετά τη δήλωση εξαφάνισης, η αστυνομία ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, σκύλοι ανίχνευσης και drones, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε ευρύτερη ζώνη γύρω από το σημείο της εξαφάνισης.

Η γιαγιά του βρέφους, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα BILD, περιέγραψε ότι η κόρη της είχε επιστρέψει από τα ψώνια κρατώντας σακούλες και ετοιμαζόταν να τις ανεβάσει στο διαμέρισμα, όταν συνέβη το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο η μητέρα και το παιδί να είχαν παρακολουθηθεί κατά την επιστροφή τους από κοντινά καταστήματα, τα οποία βρίσκονται περίπου 15 λεπτά από την κατοικία τους. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η μητέρα και το παιδί είχαν βγει για αγορές λίγο πριν από το κλείσιμο των καταστημάτων, γύρω στις 22:00, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε περίπου στις 23:30.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι το παιδί έμεινε χωρίς επιτήρηση για μικρό χρονικό διάστημα και πως «άγνωστο άτομο το πήρε από το καρότσι και το μετέφερε μακριά».