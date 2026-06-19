Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Στις 23-25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον το τριήμερο 23-25 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

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Διεθνή Νέα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ
πηγή: AP Photo/Jose Luis Magana
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον το τριήμερο 23-25 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου και επανέλαβε την ανάγκη να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.
  • Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είπε στον Ρούμπιο ότι μια «συνολική κατάπαυση του πυρός» θα συνιστούσε τη «θεμελιώδη βάση» για πρόοδο στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ.

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Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον το τριήμερο 23-25 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, «ο Ρούμπιο εξήρε το θάρρος του Προέδρου Αούν να αξιοποιήσει μια ιστορική ευκαιρία για την κυριαρχία και την ανάκαμψη του Λιβάνου. Επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου για τη δημιουργία ενός πλήρως κυρίαρχου λιβανικού κράτους που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ αποτελούν τη μόνη εφικτή οδό προς την ανοικοδόμηση, την οικονομική ανάκαμψη και τον τερματισμό των επαναλαμβανόμενων κύκλων βίας. Ο Ρούμπιο επανέλαβε την ανάγκη να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και να αποκατασταθεί ο έλεγχος σε ολόκληρο το λιβανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στον Ρούμπιο ότι μια «συνολική κατάπαυση του πυρός» θα συνιστούσε τη «θεμελιώδη βάση» προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Ρούμπιο «για τη στήριξη των ΗΠΑ στον Λίβανο».

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