Εκτροχιάστηκε συρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις τραυματίες

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Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, το βράδυ της Παρασκευής, όταν εκτροχιάστηκε συρμός στη γραμμή Καντίκιοϊ-Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ατύχημα, που συνέβη σε ώρα αιχμής, λόγω βλάβης στις ράγες.

Οι επιβάτες, που τραυματίστηκαν, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες βγήκαν από το τρένο, μετά τον εκτροχιασμό, και χρειάστηκε να περπατήσουν μέσα στο τούνελ. Στο σημείο του συμβάντος έχουν σπεύσει διασώστες και ιατρικές ομάδες για να παρέχουν βοήθεια στους επιβάτες του συρμού.

Όπως προκύπτει από βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επιβάτες βοηθούσαν ο ένας τον άλλον να κατέβουν από τα εκτροχιασμένα βαγόνια του τρένου και περπατούσαν πάνω στις ράγες του μετρό, ενώ ορισμένοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με φίλους και συγγενείς μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

Δείτε βίντεο: