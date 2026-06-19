Ύπνος: Το απλό κόλπο από γιατρό που μπορεί να σας βοηθήσει όταν «απλά δεν μπορείτε να κοιμηθείτε»

Αν δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε επειδή το μυαλό σας δεν σταματά να σκέφτεται, ίσως αξίζει να δοκιμάσετε μια απλή τεχνική που προτείνει ο Dr. Amir Khan. Ο γιατρός εξηγεί πώς η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να εγκαταλείψει την κατάσταση εγρήγορσης και να περάσει πιο εύκολα σε κατάσταση ύπνου.

Η απλή μέθοδος που στέλνει σήμα στον εγκέφαλό σας ότι είναι «ασφαλές να κοιμηθεί»

Ο Dr. Amir Khan μοιράστηκε ένα «εύκολο» νοητικό κόλπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν «απλά δεν σας πιάνει ύπνος». Όπως δήλωσε ο ίδιος, αυτή είναι η «καλύτερη συμβουλή» του για να ηρεμείτε το μυαλό σας τη νύχτα.

Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους θα αντιμετωπίσει προβλήματα ύπνου τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Με γνώμονα αυτό, ο γιατρός μοιράστηκε μια απλή τεχνική για να αποκοιμηθείτε, ακόμη και όταν οι επίμονες σκέψεις σας εμποδίζουν να χαλαρώσετε.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο Dr. Amir – ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός από τις εμφανίσεις του στο βρετανικό δίκτυο ITV – εξήγησε τη μέθοδο “cognitive shuffling” (γνωστική ανακατάταξη σκέψεων). Πρόκειται για μια μέθοδο που «πείθει» τον εγκέφαλό σας ότι είναι ασφαλές να χαλαρώσει.

Στη λεζάντα του βίντεο ο γιατρός έγραψε: «Λαμβάνω τόσα πολλά μηνύματα για τον ύπνο και το πώς μπορεί να βελτιωθεί, πέρα από όλα τα κλασικά πράγματα περί υγιεινής του ύπνου. Αυτή είναι ειλικρινά η καλύτερη συμβουλή μου. Δοκιμάστε την».

Μια κοινή αιτία των προβλημάτων ύπνου: Ένας υπερβολικά δραστήριος εγκέφαλος

Στο βίντεο του, ο γιατρός αναφέρει: «Ας μιλήσουμε για μια τεχνική που ονομάζεται cognitive shuffling. Ξέρετε ότι έχω μιλήσει εκτενώς για τα οφέλη του ύπνου στην υγεία.

Αλλά τι γίνεται όταν απλά δεν μπορείτε να κοιμηθείτε επειδή ο εγκέφαλός σας δεν σας αφήνει; Φανταστείτε το: όλοι οι άλλοι κοιμούνται, το σπίτι είναι ήσυχο, είστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, αλλά το μυαλό σας δεν σταματά να γεννά αγχωτικές σκέψεις – για τη δουλειά, τα χρήματα, τα παιδιά, τον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων.

Ο εγκέφαλός σας είναι υπερβολικά δραστήριος για να σας αφήσει να κοιμηθείτε. Στην πραγματικότητα, το στρες αυτών των σκέψεων του στέλνει το σήμα ότι δεν είναι ασφαλές να κοιμηθεί, με αποτέλεσμα να παραμένετε σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής. Πώς το διορθώνουμε λοιπόν αυτό;»

Πώς να εφαρμόσετε την μέθοδο Cognitive Shuffling

Η ιδέα πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι ότι διακόπτει τις «σκέψεις που τρέχουν» και καλεί τον εγκέφαλο να μπει σε λειτουργία ύπνου (sleep mode). Ο Dr. Amir εξήγησε ακριβώς τα βήματα:

Ξαπλώστε στο κρεβάτι και χαλαρώστε. Σκεφτείτε μια λέξη που δεν έχει καμία συναισθηματική σύνδεση με εσάς. Είναι πολύ σημαντικό η λέξη να είναι εντελώς ουδέτερη και, ιδανικά, να μην έχει γράμματα που επαναλαμβάνονται. Στα αγγλικά, καλά παραδείγματα είναι το “bed” ή το “dream”. Ας χρησιμοποιήσουμε τη λέξη BED ως παράδειγμα. Πάρτε κάθε γράμμα της λέξης και σκεφτείτε όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε που να αρχίζουν από αυτό το γράμμα. Καθώς τις σκέφτεστε, οραματιστείτε αυτά τα αντικείμενα στο μυαλό σας.

Αν ολοκληρώσετε τη λέξη και δεν έχετε κοιμηθεί ακόμα, απλά σκεφτείτε μια άλλη ουδέτερη λέξη και επαναλάβετε τη διαδικασία. «Αν παλεύετε με την αϋπνία, δοκιμάστε αυτή την τεχνική, αξίζει τον κόπο», τονίζει ο γιατρός. «Αν όμως ανησυχείτε σοβαρά για τον ύπνο σας, μιλήστε με έναν επαγγελματία υγείας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr Amir Khan GP MBChB(hons)MRCGP DCH DRCOG DipDiab PGCE (@doctoramirkhan)

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε

Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), οι ανάγκες για ύπνο διαμορφώνονται ως εξής:

Ενήλικες: 7 έως 9 ώρες τη νύχτα.

Παιδιά: 9 έως 13 ώρες.

Νήπια και βρέφη: 12 έως 17 ώρες.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Το NHS συμβουλεύει να επισκεφθείτε τον γενικό γιατρό σας (GP) εάν: