Η Αναστασία Κοτανίδου νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Η ομότιμη καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Το ΚΕ.Σ.Υ. αποτελεί το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα οργάνωσης και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η νέα Διοικούσα Επιτροπή έχει τριετή θητεία.

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Η καθηγήτρια Πνευμολογίας Αναστασία Κοτανίδου
Πηγή: Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ομότιμη καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
  • Το ΚΕ.Σ.Υ. αποτελεί το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών.
  • Η υπουργική απόφαση προβλέπει τη νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκ νέου συγκρότησή της.

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Η ομότιμη καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

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Η Αναστασία Κοτανίδου υπηρέτησε στην Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας πάνω από 30 χρόνια. Από το 2013 ως καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Ε.Κ.Π.Α. υπηρέτησε σε όλες τις θέσεις, διαδοχής, προσφοράς και ευθύνης. Η κλινική της ενασχόληση περιλαμβάνει όλο το φάσμα της σύγχρονης Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας. Είχε βραβευτεί το 2025 από το ΕΚΠΑ με το βραβείο «Αναγνώρισης της Εξαιρετικής Προσφοράς στο Πανεπιστήμιο και την Κοινωνία».

Το ΚΕ.Σ.Υ. αποτελεί το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για τον λόγο αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, στη διαμόρφωση πολιτικών και την έγκριση σημαντικών παρεμβάσεων στον χώρο της Υγείας.

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Έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας.

Νέα Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας:

Η υπουργική απόφαση προβλέπει τη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) ως εξής:

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1. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

3. ΤΖΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

4. ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Ιατρός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια, Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

5. ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ιατρός Ορθοπεδικός – Χειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής, Κλινική Χεριού ‘Ανω ‘Ακρου και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ».

6. ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας – Γενετικής – Νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

7. ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.

8. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γενικός Χειρουργός, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της μέχρι την εκ νέου συγκρότησή της και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

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