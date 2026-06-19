Τραμπ: Ζήτησα από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Χεζμπολάχ

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Να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Χεζμπολάχ ζήτησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ισραήλ, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Μερικές φορές πρέπει να ηρεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου» φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση ενός δημοσιογράφου του NBC στην πλατφόρμα Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο Καμπ Ντέιβιντ ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να μεταβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καμπ Ντέιβιντ, κάτι που δεν συνηθίζει. Είναι η μόλις δεύτερη φορά, αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, που επισκέπτεται την εξοχική προεδρική κατοικία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι κατά την παραμονή του στο Καμπ Ντέιβιντ ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει διάφορες «πολιτικές συναντήσεις». Η οικογένειά του θα τον ακολουθήσει στο Καμπ Ντέιβιντ γι’ αυτό το διήμερο, που περιλαμβάνει και την Ημέρα του Πατέρα, την Κυριακή.

Η τελευταία φορά που ο Τραμπ επισκέφθηκε το Καμπ Ντέιβιντ, στο Μέριλαντ, ήταν τον Ιούνιο του 2025, όταν συναντήθηκε εκεί με στρατιωτικούς αξιωματούχους και συμβούλους του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και συζήτησαν την κατάσταση στο Ιράν, τον πόλεμο στη Γάζα και τις διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας μετανάστευσης στην Καλιφόρνια.

Μια προγραμματισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, τον Μάιο, έγινε τελικά στον Λευκό Οίκο επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεπε κακοκαιρία στην περιοχή.