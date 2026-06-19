ΚΚΕ για δηλώσεις Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση με πολεμικό κυνισμό δηλώνει έτοιμη να σύρει τον λαό και τη χώρα πιο βαθιά στα σφαγεία των πολέμων

Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι με «πολεμικό κυνισμό» δηλώνει έτοιμη να σύρει τον λαό και τη χώρα βαθύτερα σε πολέμους, επικαλούμενο δηλώσεις του Πρωθυπουργού για αποστολή φρεγατών στα Στενά του Ορμούζ και συμπαραγωγή πλωτών drones με το καθεστώς Ζελένσκι. Το κόμμα τονίζει ότι η προσήλωση της κυβέρνησης σε αυτές τις συμφωνίες αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό και την ασφάλειά της χώρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι «η κυβέρνηση με πολεμικό κυνισμό δηλώνει έτοιμη να σύρει τον λαό και τη χώρα πιο βαθιά στα σφαγεία των πολέμων». Αυτό επιβεβαιώνουν οι δηλώσεις Μητσοτάκη για φρεγάτες στα Στενά του Ορμούζ και συμπαραγωγή πλωτών drones με το καθεστώς Ζελένσκι.
  • Η προσήλωση της κυβέρνησης στις συμφωνίες με το καθεστώς Ζελένσκι αποτελεί «πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της», ειδικά μετά την εισβολή ουκρανικού πλωτού drone στις ελληνικές θάλασσες.
  • Το ΚΚΕ σημειώνει την «ομερτά μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων» και καλεί τον ελληνικό λαό «σε ετοιμότητα» να καταδικάσει την εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ζητώντας το κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων.

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«Η κυβέρνηση με πολεμικό κυνισμό δηλώνει έτοιμη να σύρει τον λαό και τη χώρα πιο βαθιά στα σφαγεία των πολέμων. Αυτό επιβεβαιώνουν οι σημερινές δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη τόσο για την ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στα Στενά του Ορμούζ, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης και των ευρωατλαντικών συμμάχων της, όσο και για την συμπαραγωγή πλωτών drones με το καθεστώς Ζελένσκι» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Μητσοτάκης για τα Στενά του Ορμούζ: «Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιου είδους αποστολή εφόσον απαιτηθεί»

«Λίγες μέρες μετά την εισβολή ουκρανικού πλωτού drone στις ελληνικές θάλασσες, με στόχο την επίθεση σε ρωσικό πολεμικό πλοίο, σε φάση που ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου είναι πιο ορατός από ποτέ, η προσήλωση της κυβέρνησης στις συμφωνίες με το καθεστώς του αχυρανθρώπου Ζελένσκι αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της.

Η ομερτά μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων, που καταπίνουν την γλώσσα τους μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις και την κλιμάκωση της ελληνικής πολεμικής εμπλοκής, επιβεβαιώνουν ότι μοιράζονται κοινές δεσμεύσεις, εχθρικές για τα συμφέροντα του λαού και της χώρας» σημειώνει το ΚΚΕ.

Ο Περισσός καταλήγει με την επισήμανση: «Καλούμε τον ελληνικό λαό σε ετοιμότητα! Με τη δράση του να καταδικάσει την πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα του πολέμου! Να κλείσουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, να επιστρέψει στη χώρα το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε αποστολές εκτός συνόρων».

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