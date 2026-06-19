Κατερίνη: Επιχειρηματικές διαφορές πίσω από τον εκβιασμό του 52χρονου – Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

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Οι επιχειρηματικές διαφορές εξετάζονται ως το πιθανότερο κίνητρο των δραστών που εκβίαζαν έναν 52χρονο επιχειρηματία και είχαν βάλει φωτιά σε οχήματά του, στην Κατερίνη.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες- μεταξύ αυτών 34χρονος και 54χρονος με κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της δράσης της ομάδας, όπως επίσης και ένας 53χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε επιχειρησιακό ρόλο. Στη δικογραφία βρίσκονται άλλα δύο άτομα με ρόλο στην υλοποίηση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οικογένεια του 34χρονου συλληφθέντα διατηρεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο με εκείνη του 52χρονου θύματος, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό υπόβαθρο της εγκληματικής δράσης των εμπλεκομένων.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τέσσερις επιθέσεις με εμπρησμούς ή απόπειρες εμπρησμού σε οχήματα ιδιοκτησίας του 52χρονου επιχειρηματία, της εταιρείας του και του γιου του που σημειώθηκαν από το καλοκαίρι του 2025 έως τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους σε περιοχές της Πιερίας και της Λάρισας. Επιπλέον, περιλαμβάνεται περιστατικό ξυλοδαρμού του γιου του επιχειρηματία τον περασμένο Οκτώβριο.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν και κατέσχεσαν 8.050 ευρώ, 40 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας, η οποία φέρεται να είχε παραποιηθεί ώστε να εμφανίζει αλλοιωμένες μετρήσεις.

Παράλληλα, στο σπίτι του 53χρονου διαπιστώθηκε, με τη συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ, παράνομη ηλεκτροδότηση, ενώ κατασχέθηκε και όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης, ο οποίος τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον ανακριτή.