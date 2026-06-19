Κατερίνη: Συνελήφθησαν κακοποιοί που εκβίαζαν επιχειρηματία – Έκαψαν οχήματα, ξυλοκόπησαν και τον γιο του

Οι αστυνομικές αρχές της Κατερίνης συνέλαβαν τρεις κακοποιούς, οι οποίοι εμπλέκονται στην εκβίαση ενός επιχειρηματία και σε εμπρησμούς οχημάτων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επίσης ξυλοκοπήσει τον γιο του επιχειρηματία. Η δράση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου 2026, ενώ αναζητούνται και άλλοι δύο συνεργοί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 17 Ιουνίου 2026, οι αστυνομικές αρχές στην Κατερίνη προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, μελών εγκληματικής οργάνωσης που εκβίαζε επιχειρηματία.
  • Η οργάνωση, που δρούσε από το καλοκαίρι του 2025, εμπλέκεται σε εμπρησμούς τεσσάρων οχημάτων του επιχειρηματία και του γιου του, καθώς και σε ξυλοδαρμό του γιου του τον περασμένο Οκτώβριο.
  • Σε έρευνες κατασχέθηκαν 8.050 ευρώ και άλλα αντικείμενα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό δύο ακόμη συνεργών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χειροπέδες σε τρεις κακοποιούς, οι οποίοι εμπλέκονται στην εκβίαση ενός επιχειρηματία και σε εμπρησμούς οχημάτων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κατερίνη. Μάλιστα, όπως προκύπτει, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν ξυλοκοπήσει και τον γιο του επιχειρηματία.

Οι τρεις συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν την Τετάρτη (17/6) οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης,λ ενώ αναζητούνται και άλλοι δύο συνεργοί τους, που είχαν εκτελεστική ρόλο, με σκοπό την εκβίαση του επιχειρηματία.

Η οργάνωση ξεκίνησε την δράση της το καλοκαίρι του 2025 και, όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της εμπλέκονται σε εμπρησμούς τεσσάρων οχημάτων του επιχειρηματία, της εταιρείας του και του γιου του, αλλά και σε δύο απόπειρες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν προχθές (17 Ιουνίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, 3 ημεδαποί άνδρες, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης και του εμπρησμού.

Ειδικότερα, οι 2 από τους συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από το καλοκαίρι του 2025, στην οποία εντάχθηκε ο τρίτος συλληφθείς και 2 ακόμα άτομα, που είχαν εκτελεστικό ρόλο, με σκοπό την εκβίαση ημεδαπού άνδρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, εμπλέκονται σε 4 περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων, εκ των οποίων οι 2 απόπειρες, σε οχήματα ιδιοκτησίας του παθόντα, της εταιρείας του και του γιου του, που έγιναν από το καλοκαίρι του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 σε περιοχές της Πιερίας και της Λάρισας.

Επιπλέον τον περασμένο Οκτώβριο ο συλληφθείς, που είχε εκτελεστικό ρόλο στην οργάνωση, με τη χρήση σωματικής βίας προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του ημεδαπού άνδρα.

Σε έρευνες που έγιναν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των 8.050 ευρώ,
  • 40 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί,
  • 3 κινητά τηλέφωνα και
  • 1 συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας που είχε υποστεί επέμβαση, προκειμένου να παρουσιάζει αλλοιωμένες ενδείξεις μετρήσεων.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα που είχε εκτελεστικό ρόλο, με τη συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε να ηλεκτροδοτούνταν παράνομα.

Επίσης κατασχέθηκε και ένα όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των 2 μελών της οργάνωσης, που είχαν εκτελεστικό ρόλο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

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