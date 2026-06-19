Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: «Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε. ψηλά στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής προεδρίας»

Δηλώσεις έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Elmedin Konaković

«Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Σεράγεβο, όχι μόνο λόγω της ιστορικής δόξας αυτής της πόλης, αλλά και επειδή είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον αγαπητό συνάδελφο, και τολμώ να πω φίλο, Elmedin Konaković, έναν διακεκριμένο Υπουργό Εξωτερικών που εργάζεται σκληρά για την ευημερία της χώρας του. Νιώθω επίσης μια ιδιαίτερη συγκίνηση για το γεγονός ότι βρίσκομαι στο Σεράγεβο, όπου η επώδυνη ιστορία συναντά ένα δυναμικό παρών και την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος για την χώρα» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και συνέχισε λέγοντας:

«Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση με τον Υπουργό, σχετικά με όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων καθώς και ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή συνεργασία. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι ένας από τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων για τους οποίους η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κεντρική πολιτική επιδίωξη. Είναι ευρέως γνωστό και ο φίλος λαός της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες όταν επικρατούν ο εθνικισμός, ο αναθεωρητισμός και οι ακραίες φωνές στα Βαλκάνια, κάτι που πρέπει να αποτρέψουμε και να αποφύγουμε».

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι «δεν μπορούμε να αγνοούμε τα ιστορικά τραύματα, οφείλουμε, όμως, να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά που μας ενώνουν: τους στενούς δεσμών μεταξύ των λαών της περιοχής, την παρόμοια νοοτροπία, και το γεγονός ότι, τόσο σε πολιτικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο, έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να κατανοούμε ο ένας τον άλλον, παρά τις διαφορές μας.

Δεύτερον, η τεράστια γεωπολιτική σημασία της περιοχής, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ της Κεντρικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η σημασία της στρατηγικής αυτής θέσης καθίσταται ακόμη πιο εμφανής στο σημερινό διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, αστάθεια, έλλειψη προβλεψιμότητας και κλονισμό της εμπιστοσύνης στους διεθνείς θεσμούς. Είναι καιρός οι χώρες της περιοχής να ανταποκριθούν στη συγκυρία και να αξιοποιήσουν το δυναμικό που διαθέτει η περιοχή ως χώρος ειρήνης και ευημερίας, καθώς και ως περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η επίτευξη του στόχου αυτού συνδέεται άρρηκτα με την πορεία της περιοχής προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα, ως το παλαιότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, έχει ταχθεί σθεναρά, ήδη από το 2003 και την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διεύρυνση της ΕΕ πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική και την αξιοπιστία της. Η διαδικασία της διεύρυνσης έχει καταστεί εκ νέου κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα και αυτό είναι προς όφελος τόσο των Δυτικών Βαλκανίων όσο και της ίδιας της Ευρώπης.

Η πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογείται βάσει των αρχών της αιρεσιμότητας και των ιδίων επιδόσεων. Περνά μέσα από την εκπλήρωση όλων των απαραίτητων κριτηρίων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές του κράτους δικαίου, το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέπουμε ότι η διαδικασία της διεύρυνσης είναι μια πολιτική διαδικασία την οποία πρέπει να διευκολύνουμε με τρόπο πολιτικό.

Η υπογραφή της Διακήρυξης των Δελφών τον περασμένο Απρίλιο αποτέλεσε πράξη υψηλού συμβολισμού και ένα σαφές μήνυμα ότι η πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά μη αναστρέψιμη. Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα εργαστούμε σκληρά ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα έως το τέλος της θητείας μας.

Επιβεβαίωσα στον ομόλογό μου και φίλο μου την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη κάθε τεχνική βοήθεια που ενδεχομένως ζητηθεί κατά την πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (RCC), με έδρα το Σεράγεβο. Αναμένω με ενδιαφέρον την επικείμενη συνάντησή μου με τον Γενικό Γραμματέα, αμέσως μετά. Παράλληλα, το πλαίσιο της Διαδικασίας Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP) προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες για την ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού και της συνεργασίας».

Οι διμερείς σχέσεις

«Μεγάλο μέρος της σημερινής μας συζήτησης επικεντρώθηκε στις διμερείς μας σχέσεις. Πράγματι, οι χώρες μας συγκαταλέγονται μεταξύ των λίγων που δεν έχουν ανοιχτά διμερή ζητήματα και το γεγονός αυτό κάνει τις συζητήσεις μας ακόμη πιο εύκολες» είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:

«Επιβεβαιώσαμε το πολύ καλό επίπεδό τους, αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξή τους σε πολλούς τομείς. Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων, αλλά και στην μεγάλη πρόκληση της εποχής μας: την ενεργειακή ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση.

Διερευνήσαμε επίσης δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας μας σε τομείς με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Ωστόσο, για να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τομείς αυτοί, είναι αναγκαία η ύπαρξη τακτικών μεταφορικών συνδέσεων. Γι’ αυτό, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω σήμερα ότι οι απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Σεράγεβο θα επανεκκινήσει σε τακτική βάση από τον προσεχή Οκτώβριο.

Θα ήθελα, για μία ακόμη φορά, να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα στο Σεράγεβο και να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη θερμή φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ».