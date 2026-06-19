Νετανιάχου: «Οι IDF θα παραμείνουν στον Λίβανο για όσο χρειαστεί» – Δεν κάνει πίσω το Ισραήλ μετά την απώλεια 4 στρατιωτών

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Σε πλήρη τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τη αμερικανική κυβέρνηση εισέρχεται το Ισραήλ, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τη «ζώνη ασφαλείας» του νότιου Λιβάνου, ναρκοθετώντας τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή για μαζικά αντίποινα, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξαπολύει πρωτοφανή κριτική κατά του Τελ Αβίβ και το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει τελική συμφωνία χωρίς πλήρη αποχώρηση των IDF.

Εντολή για σφοδρά πλήγματα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων της Χεζμπολάχ, επαναλαμβάνοντας ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στη «ζώνη ασφαλείας» του στο νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο».

Σε δήλωση που εξέδωσε το Γραφείο του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Μετά την εγκληματική επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, έδωσα εντολή στις IDF χθες το βράδυ να πλήξουν τη Χεζμπολάχ με ισχύ».

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις στους στρατιώτες μας ή στο έδαφός μας, και θα επιβάλει ένα πολύ βαρύ τίμημα στη Χεζμπολάχ για αυτές τις επιθέσεις. Το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύσει τις κοινότητες του βορρά».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν και εύχεται πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Άμυνας

Τη σκληρή γραμμή του Νετανιάχου επιβεβαίωσε και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι IDF δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τις θέσεις τους.

«Δεν θα επιτρέψουμε να προκληθεί κακό στους στρατιώτες και τους πολίτες μας, και κάθε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίζεται με μεγάλη ισχύ. Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο, από την ακτογραμμή έως τα υψώματα του Μποφόρ, για να προστατεύσει τις βόρειες κοινότητες, να αποτρέψει απειλές και να καταστρέψει τις τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή, τόσο κάτω όσο και πάνω από το έδαφος».

בשורה קשה הבוקר עם היוודע נפילתם של סא”ל דור גדליה בן שמחון, מפקד גדוד 52, ושלושה לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום, בקרב בדרום לבנון. דור היה מפקד אמיץ, נחוש ומסור, שמילא במהלך המערכה תפקידים בכירים בגזרה הצפונית ועמד בראש לוחמיו בשדה הקרב מול אויבינו. נפילתם היא אבדה קשה… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 19, 2026

Ρήξη με Τραμπ

Η στάση αυτή φέρνει το Ισραήλ σε ευθεία αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασαν αυτή την εβδομάδα μια πρωτοφανή κριτική για την ισραηλινή στρατηγική εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά τη βαθιά του απογοήτευση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, τονίζοντας ότι «το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ πάρα πολύ καιρό, και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται».

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου της G7 στη Γάλλια, προχώρησε και σε μια ανατρεπτική πρόταση, δηλώνοντας ότι αν το Ισραήλ «δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο», οπότε πρότεινε πως «η Συρία θα κάνει τη δουλειά» ενάντια στη σιιτική οργάνωση.

Από την πλευρά του, ο Βανς, άσκησε δριμεία κριτική σε Ισραηλινούς αξιωματούχους, κατηγορώντας τους ότι δεν στηρίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και ότι δεν αναγνωρίζουν επαρκώς την αμερικανική υποστήριξη.

«Αν ήμουν στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ίσως να μην επιτίθεμαι στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο [τις ΗΠΑ] που μου έχει απομείνει οπουδήποτε στον κόσμο», προειδοποίησε.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς το Ιράν συνεχίζει να επιμένει ότι η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ αποτελεί απαράβατο όρο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας του με την Ουάσινγκτον.

Ο απολογισμός των νυχτερινών επιχειρήσεων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι νυχτερινές του επιθέσεις έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους της Χεζμπολάχ και σκότωσαν δεκάδες μαχητές της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του στρατού, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Ναμπατιέ και σε άλλα τμήματα του νότιου Λιβάνου, πλήττοντας μαχητές της Χεζμπολάχ, κέντρα διοίκησης, θέσεις εκτόξευσης και άλλες υποδομές.

בתגובה להפרות חוזרות מצד חיזבאללה: צה”ל תקף יותר מ-80 מטרות וחיסל עשרות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון צה”ל תקף לפני זמן קצר שתי מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקאע צה”ל תקף לפני זמן קצר שתי מפקדות בשעה שבתוכן פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקאע בלבנון.… pic.twitter.com/3s7U19O9t0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 19, 2026



Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα συνεχίσει την «αποστολή του στο νότιο Λίβανο, εστιάζοντας στην εξάρθρωση της “στρατηγικής υπόγειας υποδομής” της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Μποφόρ», ενώ επιβεβαίωσε και τα πρόσφατα πλήγματα σε δύο κέντρα διοίκησης στην Κοιλάδα Μπεκάα.

Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο τραγικός απολογισμός αυτών των νυχτερινών ισραηλινών επιθέσεων ανέρχεται σε 18 νεκρούς και 33 τραυματίες.