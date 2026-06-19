Πρέβεζα: Νεκρός 57χρονος εργάτης που έπεσε από οικοδομή – Συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών

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Εργατικό δυστύχημα στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή Καναλάκι. Το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) ένας 57χρονος εργάτης έπεσε από τον 1ο όροφο οικοδομής ενώ εκτελούσε εργασίες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο εν λόγω εργαζόμενος είχε ειδικότητα στα καλουπώματα στις οικοδομές. Ο άτυχος 57χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πρέβεζας λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στo Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα, όπου σήμερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή ενώ οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται .