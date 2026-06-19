Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Μόσχα εξαπέλυσε μια δριμύτατη επίθεση κατά της ευρωπαϊκής διπλωματίας, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για πλήρη απροθυμία διεξαγωγής ουσιαστικού διαλόγου και για συστηματική προετοιμασία μιας μελλοντικής στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Μέσα από ένα εκτενές άρθρο-μανιφέστο, ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου, την ώρα που το χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης βαθαίνει επικίνδυνα.

«Ουκρανία, Ευρώπη και Παγκόσμια Ασφάλεια»

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, οι ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούν να επιτύχουν πολεμική ετοιμότητα για μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία έως το 2030 και, μέχρι τότε, σχεδιάζουν να «αγοράσουν χρόνο με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο», υποστήριξε.

Στο άρθρο του με τίτλο «Ουκρανία, Ευρώπη και Παγκόσμια Ασφάλεια», ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι ευρέως γνωστό ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ έχουν επενδύσει το “πολιτικό τους κεφάλαιο” στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, διοχετεύοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη του καθεστώτος του Κιέβου και για την ενίσχυση των στρατιωτικών προϋπολογισμών των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Λαβρόφ σημείωσε: «Η Ευρώπη στοχεύει τώρα να επιτύχει “αμυντική ετοιμότητα” έναντι της Ρωσίας έως το 2030. Μέχρι τότε, σκοπεύουν να αγοράσουν χρόνο με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο».

«Σε μια εντυπωσιακά ειλικρινή παρατήρηση αυτόν τον Απρίλιο, ο αρχηγός του επιτελείου του Βελγίου το έθεσε ωμά: “Έχουμε ακόμα μερικά χρόνια. Χάρη στο κουράγιο και το αίμα των Ουκρανών, οι οποίοι μας αγοράζουν αυτόν τον χρόνο”».

«Πάγωμα» του πολέμου και επέκταση επιρροής

Παράλληλα, ο Λαβρόφ επανέλαβε τα παραδοσιακά αφηγήματα των ρωσικών αρχών, ισχυριζόμενος ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήθεν δεν επιδιώκουν μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου, αλλά τη «διάσωση του καθεστώτος Ζελένσκι».

Επιπλέον, δήλωσε ότι η Ευρώπη επιθυμεί να «παγώσει» τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αναπτύξει στο έδαφός της στρατιωτικά τμήματα του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων».

Σε ξεχωριστό σημείο, ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για πρόθεση να επεκτείνει την επιρροή της στην Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Αρμενία, ενώ υποστήριξε ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την ήττα της Ρωσίας στον πόλεμο.

Προειδοποίηση για πυρηνικό πλήγμα

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος ΥΠΕΞ προχώρησε σε μια αυστηρή προειδοποίηση, αναφέροντας ότι μια απευθείας σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ θα μπορούσε γρήγορα να κλιμακωθεί σε μια ανταλλαγή πυρηνικών πληγμάτων με «καταστροφικές συνέπειες».

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης τα ευρωπαϊκά κράτη ότι υπονομεύουν την εμπιστοσύνη προς τη Μόσχα, ενώ χαρακτήρισε την επίσκεψη των πρεσβευτών της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στις 11 Ιουνίου ως μια υποτιθέμενη «επιβεβαίωση ενός τελεσιγράφου» που απευθυνόταν προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο UNN, το συγκεκριμένο άρθρο του Λαβρόφ είχε αρχικά προγραμματιστεί να δημοσιευτεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο Politico. Ωστόσο, με μια απόφαση της τελευταίας στιγμής από τη συντακτική ομάδα του μέσου, η δημοσίευσή του ακυρώθηκε.