Brooke Mayo: Η πρώτη ανοιχτά gay διαιτητής στο Μουντιάλ

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Η Μπρουκ Μάγιο είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη διαιτητής που διαιτήτευσε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA ανδρών. Η σύζυγός της την υποστήριξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2023.

Το ορόσημο για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι κάτι για το οποίο η Μάγιο είναι περήφανη. Η ιστορική αυτή συμμετοχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Μήνα Υπερηφάνειας (Pride Month), στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής και ισότητας σε ένα άθλημα που παραδοσιακά δυσκολευόταν να αγκαλιάσει τη διαφορετικότητα.

Η 37χρονη, το 2026 ψηφίστηκε ως η Γυναίκα Διαιτητής της Χρονιάς στο Ποδόσφαιρο των ΗΠΑ, έχοντας ήδη πετύχει στόχους καριέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο MLS.

Αποφοίτησε από το τμήμα άθλησης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τενεσί το 2011 και είναι διαιτητής εδώ και 24 χρόνια.

Το 2024 αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική της ταυτότητα μέσα από ένα προσωπικό κείμενο. Σε αυτή την εξομολόγηση περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας στον αμερικανικό Νότο ως μέλος της LGBTQ+ κοινότητας.

Ζει στο Κολοράντο με τη σύζυγό της Φάλον και έγραψε σε ένα ιστολόγιο για τον Μήνα Υπερηφάνειας για την ιστοσελίδα της Εθνικής Διαπανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (NISOA) σχετικά με τη μετακόμιση σε άλλη πολιτεία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της οικογένειάς τους.

«Το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά ένα όμορφο παιχνίδι που έχει την ικανότητα να ενώνει τον κόσμο», έγραψε, προσθέτοντας: «Ευχαριστώ όσους με έκαναν να νιώσω αποδεκτή».

«Προς όποιον εκεί έξω μπορεί να δυσκολεύεται στο ταξίδι του, να ξέρει ότι έχει ένα σπίτι μαζί μας στο γήπεδο ποδοσφαίρου και έναν σύμμαχο στο πρόσωπό μου» ανέφερε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brooke Mayo (@brookemayo.13)

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