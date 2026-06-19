Μουντιάλ 2026: Ο κατάλογος των «40ρηδων» – Η ελίτ των… παλιών έτοιμη για ιστορικούς αγώνες

Η συμμετοχή του Edin Džeko στον αγώνα της Βοσνίας απέναντι στη Σουηδία διεύρυνε ακόμη περισσότερο τη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη συμπλήρωση των 40 ετών.

Η διοργάνωση του 2026 ήδη χαρακτηρίζεται ως το «Μουντιάλ των 40άρηδων», καθώς 8 ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των 40 ετών έχουν καταγράψει συμμετοχή. Πρόκειται για αριθμό που ξεπερνά το σύνολο των αντίστοιχων περιπτώσεων στις προηγούμενες 22 διοργανώσεις, από το 1930 έως το 2022, όπου μόλις έξι ποδοσφαιριστές είχαν αγωνιστεί σε αυτή την ηλικία.

Ο τερματοφύλακας της Ιταλίας, Ντίνο Ζοφ, ήταν ο πρώτος, στο Πρωτάθλημα Ισπανίας του 1982, ενώ ο Μεξικανός τερματοφύλακας Αλφρέδο Ταλαβέρα έγινε ο πιο πρόσφατος στο Κατάρ του 2022.

Κανείς δεν θα ξεπεράσει τον Εσάμ Ελ Χαντάρι αυτή τη φορά, με τον Αιγύπτιο τερματοφύλακα να είναι ακόμα ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού αγωνίστηκε για τους Φαραώ στη Ρωσία του 2018 σε ηλικία 45 ετών και πέντε μηνών. Παρόλα αυτά, κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει επιδείξει ποτέ ποδοσφαιρική μακροζωία όπως το φετινό…

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου έχοντας συμπληρώσει τα 40 τους χρόνια:

Οι 40άρηδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

# Ποδοσφαιριστής Χώρα Ημερομηνία Αντίπαλος Σκορ Ηλικία 1 Εσάμ Ελ Χαντάρι Αίγυπτος 25/06/2018 Σ. Αραβία 2-1 45 ετών 160 ημερών 2 Φαρίντ Μοντραγκόν Κολομβία 24/06/2014 Ιαπωνία 4-1 43 ετών 3 ημερών 3 Ροζέ Μιλά Καμερούν 28/06/1994 Ρωσία 1-6 42 ετών 38 ημερών 4 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 17/06/2026 ΛΔ Κονγκό 1-1 41 ετών 132 ημερών 5 Λούκα Μόντριτς Κροατία 17/06/2026 Αγγλία 2-4 40 ετών 289 ημερών 6 Πατ Τζένινγκς Β. Ιρλανδία 12/06/1986 Βραζιλία 0-3 41 ετών 7 Πίτερ Σίλτον Αγγλία 07/07/1990 Ιταλία 1-2 40 ετών 289 ημερών 8 Ντίνο Τζοφ Ιταλία 11/07/1982 Γερμανία 3-1 40 ετών 133 ημερών 9 Εντίν Τζέκο Βοσνία 18/06/2026 Ελβετία 1-4 40 ετών 93 ημερών 10 Μάνουελ Νόιερ Γερμανία 14/06/2026 Κουρασάο 7-1 40 ετών 78 ημερών 11 Αλί Μπουμνιζέλ Τυνησία 23/06/2006 Ουκρανία 0-1 40 ετών 40 ημερών 12 Βοζίνια Πράσινο Ακρωτήρι 15/06/2026 Ισπανία 0-0 40 ετών 12 ημερών 13 Φερνάντο Μουσλέρα Ουρουγουάη 16/06/2026 Σ. Αραβία 1-1 40 ετών

Οκτώ παίκτες ηλικίας 40 ετών συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026

Η FIFA ρίχνει μια ματιά στους επτά παίκτες που κατευθύνονται στη Βόρεια Αμερική στα 40 τους – και έναν που γιορτάζει τα 40α γενέθλιά του κατά τη διάρκεια του τουρνουά – οι οποίοι είναι έτοιμοι να αποδείξουν στον κόσμο ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Κρεγκ Γκόρντον, Σκωτία

Έχοντας κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την ομάδα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2002, ο Γκόρντον είναι ο γηραιότερος παίκτης στο φετινό τουρνουά και ο δεύτερος γηραιότερος στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου 1982, ο Σκωτσέζος τερματοφύλακας είναι 43 ετών και πέντε μηνών. Ο Γκόρντον έχει προσφέρει περισσότερα από 22 χρόνια υπηρεσίας στη Σκωτία, πέρασε πέντε σεζόν στην Αγγλία με τη Σάντερλαντ και έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του σκωτσέζικου πρωταθλήματος με τη Χαρτς φέτος. Αυτό είναι το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη Σκωτία να επιστρέφει στην παγκόσμια σκηνή για πρώτη φορά από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας το 1998.

Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογαλία

Γεννημένος στις 5 Φεβρουαρίου 1985, ο Ρονάλντο δύο δεκαετίες μετά το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, εξακολουθεί να κυνηγά ένα από τα λίγα επιτεύγματα που λείπουν από την εξαιρετική του καριέρα: την κατάκτηση του απόλυτου βραβείου του όμορφου αθλήματος με την Πορτογαλία. Ένας θρίαμβος για την Seleção das Quinas που θα τον καθιστούσε τον γηραιότερο νικητή Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία, ξεπερνώντας τον Ζοφ, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο με την Ιταλία σε ηλικία 40 ετών.

Το τουρνουά στη Βόρεια Αμερική δίνει επίσης στον Ρονάλντο την ευκαιρία να πλησιάσει ένα άλλο εξαιρετικό ορόσημο: τα 1.000 επίσημα γκολ των ανδρών.

Γκιγιέρμο Οτσόα, Μεξικό

Μια πρώτη συμμετοχή σε ημιτελικό για το Μεξικό θα έβλεπε τον Ochoa να ολοκληρώνει το τουρνουά σε ηλικία 41 ετών. Το ταξίδι του Ochoa στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε με μια κλήση για τη Γερμανία το 2006 και τώρα πρόκειται να ενταχθεί στους Ronaldo και Lionel Messi σε μια αποκλειστική ομάδα παικτών που έχουν επιλεγεί για έξι τουρνουά.

Ο βετεράνος τερματοφύλακας της AEL Λεμεσού φαινόταν να είναι εκτός των σχεδίων των El Tri για το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτή τη φορά, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός του Luis Malagon άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή του μετά από σχεδόν έναν χρόνο απουσίας.

Λούκα Μόντριτς, Κροατία

Ο Μόντριτς βρίσκεται στην καρδιά των καλύτερων στιγμών της Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βοηθώντας την να τερματίσει δεύτερη το 2018 και τρίτη το 2022. Ο ακρογωνιαίος λίθος της χρυσής γενιάς των Βατρένι, ο Μόντριτς έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην αρχή της σεζόν, πριν ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Μίλαν.

Τώρα, σε ηλικία 40 ετών και εννέα μηνών, επιστρέφει στο στάδιο όπου έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της λαμπρής καριέρας του.

Edin Dzeko, Βοσνία

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη Βοσνία έγινε 40 ετών τον Μάρτιο – και το γιόρτασε βοηθώντας τη χώρα του να προκριθεί στους τελικούς του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ο Τζέκο και οι Δράκοι προετοιμάζονται για την επιστροφή τους στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου, 12 χρόνια μετά την μοναδική προηγούμενη εμφάνισή τους. Ο κεντρικός επιθετικός είναι σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας βοηθήσει τη γερμανική Σάλκε να επιστρέψει στην Μπουντεσλίγκα, έχοντας περάσει τέσσερις από τις τελευταίες πέντε σεζόν εκτός κορυφαίας κατηγορίας.

Φερνάντο Μουσλέρα, Ουρουγουάη

Ο πρώτος τερματοφύλακας της Ουρουγουάης στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010, το 2014 και το 2018 και αναπληρωματικός τερματοφύλακας στο Κατάρ το 2022, ο Μουσλέρα επέστρεψε στην εθνική ομάδα, έχοντας προηγουμένως αποκλειστεί από τον Μαρσέλο Μπιέλσα από τότε που ανέλαβε τα ηνία τον Μάιο του 2023.

Παίζοντας τώρα για την Εστουδιάντες πίσω στην πατρίδα του μετά από 18 χρόνια στην Ευρώπη, ο Μουσλέρα προσφέρει ένα ασφαλές ζευγάρι χέρια για τους βαρέων βαρών της Νότιας Αμερικής. Και αναμφίβολα θα λάβει πολλούς επαίνους από τους συμπαίκτες του όταν γίνει 40 ετών στις 16 Ιουνίου, την επόμενη μέρα μετά τον αγώνα της Σελέστ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Μάνουελ Νόιερ, Γερμανία

Ένας από τους καθοριστικούς τερματοφύλακες της γενιάς του, ο Νόιερ αρχικά έδωσε τέλος στην καριέρα του με την εθνική ομάδα της Γερμανίας μετά το EURO 2024. Αργότερα, ωστόσο, άλλαξε γνώμη και η επιστροφή του έγινε το βασικό θέμα στην ανακοίνωση της αποστολής της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο είναι και η πέμπτη του διοργάνωση. Το τελευταίο εναπομείναν ενεργό μέλος της ομάδας της Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βραζιλία το 2014, ο Νο. 1 της Μπάγερν Μονάχου, αγωνίζεται στο φετινό τουρνουά σε ηλικία 40 ετών και δύο μηνών.

Βοζίνια, Πράσινο Ακρωτήριο

Ο Βοζίνια ήταν ακόμα 39 ετών όταν το Πράσινο Ακρωτήριο εξασφάλισε την πρώτη του πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ο τερματοφύλακας της Τσάβες έγινε 40 στις 3 Ιουνίου, ενώ προετοιμαζόταν για το φετινό παγκόσμιο επίτευγμα με τους συμπαίκτες του. Οι «Μπλε Καρχαρίες» το εννοούν σοβαρά – ο Βοζίνια κράτησε την εστία του ανέπαφη καθώς νίκησαν τους Σέρβους με 3-0. Είναι επίσης δεύτερος στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, έχοντας 88 συμμετοχές από το ντεμπούτο του το 2012.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήριο συγκίνησε τον πλανήτη με τα δάκρυά του μετά την ιστορική ισοπαλία 0-0 της ομάδας του με την Ισπανία στο Μουντιάλ 2026.